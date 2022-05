Det, vi taler om



Vi kommer ikke uden om Sidney Lee. Han blev 43 år og levede alle voksne dage af folkets opmærksomhed og kærlighed. Men der var også meget had - og hvad skete der, når Sidney var helt alene? Om natten. Bag tiltrukket gardiner…

I Den kulørte time talte vi også om, hvem der skal afløse Martin som dommer i X Factor, og Jonas havde et rigtig godt bud!

Susan Astani, som er gift med Christian Kjær har smidt nogle grove beskyldninger mod Herlufsholm, og den ridsede kostskole svarede for sig i programmet.





I Den kontante sladrede vi om Claus Hjort Frederiksen, der har undgået en ophævning af hans immunitet og kan ikke retsforfølges - for nu.

For selvom han skriver, at han regner med, at der er sat punktum for sagen, så kan virkeligheden se helt anerledes ud, når han træder ud af folketinget efter næste valg.

Mette Frederiksen har lavet podcast, som panelet anmeldte - og så har Visbys verden kastet sig over en sag, som hverken “Mandril-aftalen” eller “Undskyld vi roder” kunne have opfundet i sin reneste form.

Og så er Ditte havnet i en syret sexfantasi - som er udgivet i novelleform.





I studiet sad chefredaktør på BT, Jonas Kuld Rathje, teaterredaktør på Berlingske, Jakob Steen Olsen og en ny dame og gammel kending: Caster, bogudgiver, agent og i virkelig god form, Elisa Lykke. Og i Den kontante time var AK også på besøg.



Sophie Lier producerede

Ditte Okman var vært