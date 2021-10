I denne uges 'Det bedste af det billige' gentager vi en tidligere succes, da vi nu igen tester frysepizzaer.

I februar 2020 udkom en blindtest af frysepizza med pølse- eller pepperonifyld. Testen – og videoen især – blev taget rigtig godt imod, så nu gentager vi succesen, denne gang med skinkefyld på pizzaen.

Ugens test består af fem pizzaer fra de danske discountsupermarkeder, som ligger på kilopris mellem 45 og 68 kroner.

Som sædvanlig udfordrer vi vores eksperter i 'Det bedste af det billige' ved at snige et dyrere produkt ind blandt de billige. Pizzaen, vi har valgt i denne test, er et økologisk alternativ, som forhandles i Netto til en kilopris på 80,60 kroner.

Efter seks pizzaer af meget svingende kvalitet kunne Thomas Alcayaga kåre to pizzaer som dagens vindere. Og det er endda til en særdeles overkommelig kilopris på henholdsvis 65 og 68 kroner.

»De skiller sig klart ud i denne test. Den ene er en klassisk skinkepizza med kogt skinke, og den anden indbyder mere til et glas rødvin,« udtaler Thomas Alcayaga om dagens testvindere.

Thomas Alcayaga er foodstylist og youtuber samt indehaver af madbloggen Madet Mere.

