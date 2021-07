I denne uges 'Det bedste af det billige' køler vi af i varmen med en test af billige chokoladeis.

»Sidste sommer testede vi både ispinde og vaffelis, så i år prøver vi dem i de større bøtter.«

Ugens test består af tre is fra de danske discountsupermarkeder, som ligger på en literpris fra 24 til 30 kroner.

Som sædvanlig udfordrer vi vores eksperter i 'Det bedste af det billige' ved at snige et markant dyrere produkt ind blandt de billige. Isen, vi har valgt i denne test, er en chokoladeis fra det danske ishus Hansens Flødeis. Isen ligger på en literpris på 71 kroner.

»Den skal i hvert fald være kold, og så må den gerne smage af god mørk chokolade! Når man kan lave en literis til 30 kroner, kan jeg dog godt tvivle på kvaliteten, « lyder det fra Thomas Alcayaga, før testen går i gang.

Se, hvordan det gik til, i videoen i toppen af artiklen.

Efter fire is af meget svingende kvalitet kunne Thomas Alcayaga ånde lettet op.

Med fire flotte stjerner kunne en is kalde sig 'Det bedste af det billige'. Og det er endda til en særdeles overkommelig pris på under 30 kroner for en hel liter.

»Det er klart den mørkeste af dem, vi har smagt, og det kan jeg godt lide. Overordnet har den de bedste kvaliteter, og jeg synes, at man får meget for pengene,« udtaler Thomas Alcayaga om dagens testvinder.

Thomas Alcayaga kalder sig kogemand, foodstylist og youtuber samt indehaver af madbloggen Madet Mere.