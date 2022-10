Så eksploderede Kongehuset indefra.

Mens vi andre har gået og spekuleret i, at der var arketypisk knas mellem de to brødre og en pinlig smålighed fra den ene kone mod den anden, så viser det sig at være langt værre end først antaget.

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at prins Joachim og prinsesse Marie ikke tog til Paris af egen fri vilje. Det har Marie gentaget mere end en gang. Men som det pligtopfyldende menneske, prins Joachim er – og sikkert af respekt til protokol og etikette og sin families historie – accepterede han sit lod i stilhed og udfyldte sin rolle. Præcis hvorfor de ikke kunne blive i Danmark, fik vi andre dødelige aldrig svar på.

Siden bemærkede de kvikkeste, at man fra Kongehusets side stoppede med at tage officielle billeder af prins Joachims børn, og senest blev han og familien væk fra Dronningens regeringsjubilæum.

Som kyniker er jeg egentlig ligeglad. Som menneske får jeg lyst til at spørge: Hvem er I? Og er der en psykolog til stede? Ditte Okman

I min podcast, 'Det vi taler om', spekulerede vi, om man fra Kongehusets side vitterligt var ved at puffe den gren af familien helt ud, og hvem der mon kunne have en interesse i det?

Og jeg må bare sige, at nummer et og kone med Dronningen i ryggen har vist sit dårlige selvværd, når man nu har valgt at fratage brormands børns titler. Hvor småt kan det blive?

Jeg er som udgangspunkt republikaner og har svært ved at forstå den store tilslutning til institutionen, ud over den følelsesmæssige. Og præcis derfor virker beslutningen om at fratage en række børn deres titler så meget desto mere idiotisk. Som minimum 100 procent unødvendigt.

Lad mig minde om to ting: Nikolai, Felix, Henrik og Athena får ingen apanage. Den beslutning er allerede taget. De kommer aldrig til at lægge Danmark økonomisk til last – nogensinde.

Foto: FD Vis mere Foto: FD

Når børnene gifter sig civilt – og det gætter jeg forsigtigt på, at de gør – mister de alligevel deres titel. Havde det ikke været fint at lade naturen gå sin gang og efterlade sine titler på en lykkelig dag?

Er denne her systematiske udefrysning af prins Joachim og prinsesse Marie Dronningens egen idé? Det kan vi kun gætte på – og mit gæt er nej. Er der fornuft i at køre kronprinsparret i stilling? Ja. Er det nødvendigt at smadre familien på vejen dertil? Selvfølgelig ikke. Det her er et valg!

Det kan godt være, at vi er nogen med komplicerede familierelationer, men jeg kan ikke forestille mig, hvor rædselsfuldt det må være at skulle trækkes med en dekonstrueret familie, der lige nu træffer valg på baggrund af noget, der ligner uvirkeligt dårligt selvværd. Noget, der ligner hævn. Nag. Smålighed.

Som kyniker er jeg egentlig ligeglad. Som menneske får jeg lyst til at spørge: 'Hvem er I? Og er der en psykolog til stede'? Som en bekendt bemærkede: »Hvis Dronningen og kronprinsparret ikke engang kan holde sammen på familien, hvordan skal de så holde sammen på et land.«

Dronning Margrethe. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Dronning Margrethe. Foto: Ida Marie Odgaard

DRONNING MARGRETHE



Nu ved jeg ikke, hvor mange penge Kongehuset præcis bruger på kommunikation i løbet af et normalt år, men indimellem kan man få indtrykket, at det er noget i omegnen af nul kroner.



I hvert fald var dronning Margrethe så dårligt klædt på til at møde pressen foran Nationalmuseet, at hun fremstod desorienteret, i bedste fald uforberedt. Samme dag som hun fratager fire af sine børnebørn deres royale titler, famler hun med 'øh' og 'bøh' og får endda mumlet, at hun faktisk ikke har set eller hørt sin egen families reaktion, som har været meget tydelig: Børnene føler sig udstødt.



Det kan naturligvis også være meningen med det hele, at udstøde, men i så fald burde Dronningen have et svar klar til at parere undersåtternes undrende spørgsmål.



Det eneste, der fumles rundt i, er, at prins Joachim har været orienteret siden maj, hvilket han benægter, pure. Og at det er for børnenes egen skyld, hvilket virker decideret komisk. Kønt er det ikke. Men helt sikkert dybt uprofessionelt håndteret.

Prins Joachim. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prins Joachim. Foto: Mads Claus Rasmussen

PRINS JOACHIM



Der er sagt og skrevet meget om prins Joachim de seneste år.



Han har trukket loddet som stivstikker, mens hans storebror har formået at sælge sig som folkelig, fordi han kan drikke dåseøl og åbenbart – som vi så så sent som denne uge – til hver en tid vil vælge sejlads med vennerne frem for at påtage sig erhvervet som rigsforstander, når dronningemoderen er udlands. Den tjans måtte lillebror Joachim komme hjem og tage.



Jeg ved ikke med jer, men at skæbnen skød kronprins Frederik ud først, lader ikke til at være universets bedste beslutning. Jeg håber, der en dag kommer mening med galskaben. Hvis ikke der gør det, vil der herfra være stor forståelse for afsked fra Joachim til egen titel.

Prinsesse Marie, prins Joachim, prins Felix, prins Nikolai, prins Henrik og prinsesse Athena. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prinsesse Marie, prins Joachim, prins Felix, prins Nikolai, prins Henrik og prinsesse Athena. Foto: Mads Claus Rasmussen

PRINS NIKOLAI



Hvis der er nogen, der nok skal klare sig, er det formentlig prins Joachims fire børn. Udefra ser de solide ud, velfungerende og på egne ben.



Men det må unægtelig være en mærkelig fornemmelse, når man siden sin fødsel har været slæbt med som del af et royalt cirkus, har skullet opfylde sine pligter og nu får en fodsål i røven.