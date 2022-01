39 knive, 10 slagvåben såsom baseballkøller, 10 pebersprays, seks skydevåben, tre økser og sågar en motorsav.

Det var, hvad politiet havde beslaglagt i den visitationszone, som stadig gælder i Vollsmose samt i dele af Korsløkkeparken, da man gjorde status kort efter årsskiftet.

Zonen, som giver politiet beføjelser til at visitere borgere og biler uden videre, blev indført 9. november 2021 i kølvandet på en konkret skudepisode og efter flere måneder med uro og ballade.

Siden er den så forlænget ad foreløbigt fire omgange.

Senest den 4. januar, hvor politidirektør Arne Gram gav beslutningen disse ord med på vejen:

»Vi vil ikke finde os i, at en lille gruppe af personer tror, at loven ikke gælder for dem, og at de kan tillade sig at udsætte andre for fare. At bruge våben på offentlige områder, hvor almindelige, fredelige borgere færdes, er simpelthen forkasteligt.«

Desværre lader det til, at politidirektørens ord preller fuldstændig af på ballademagerne.

At visitationszonen skulle have haft en afskrækkende effekt på de bandegrupperinger, som foretrækker at tale gennem vold og våben, lader i hvert fald ikke til at være tilfældet.

Nytårsnat blev en mand skudt i maven, og så sent som onsdag i denne uge var den så gal igen.

Politiet måtte rykke talstærkt ud, og mens helt almindelige odenseanske familier valfartede ind og ud af testcentret ved Vollsmose Torv, afspærrede politiet dele af parkeringspladsen, hvor der var rapporteret om skyderi ved højlys dag.

Betjente gennemsøgte, hvad der lignede en bordeaux Citroën Berlingo, mens en anden gruppe politifolk samtidig var på arbejde ikke langt fra Korsløkkeparken – på hjørnet af Ørbækvej og Munkerisvej.

Her kunne odenseanere på vej hjem fra arbejde følge det hele, mens de ventede på det grønne lys, som – hvis man da følger reglerne – er nødvendigt for at få lov til at passere over til Rosengårdscentret efter et onsdagstilbud hos slagteren.

Hverdagslivet gik med andre ord helt uforstyrret videre, mens det hele stod på, og godt det samme.

Men det er nu alligevel tankevækkende, at meldinger om mulige skudepisoder, knivstikkerier, våbenfund og forlængelser af ekstraordinære foranstaltninger som den aktuelle visitationszone nærmest er gået hen og blevet normalen.

Tænk, hvis de her ting foregik andre steder i byen.

Havde vi så også reageret med skuldertræk?

Måske er det på tide, at vi som samfund for alvor kræver det her stoppet.

Politiet gør tilsyneladende, hvad de kan, med det, de har til rådighed. Men når det tydeligvis ikke er nok til at løse problemet, så må vi kigge på problemerne igen.

Og endnu vigtigere:

Vi må se på andre kort- og langsigtede løsninger og på sanktioner i forhold til dem, der fortsætter med at skabe problemer.

At acceptere, at 'sådan er det bare i Vollsmose', bør ikke være en mulighed.

Ej heller er det løsningen at gøre visitationszonen permanent.

Heller ikke selvom dens efterhånden permanente karakter bunder i den ene forlængelse efter den anden.

Det centrale er jo, at vi alle har krav på et politi, som har kræfter til og interesse for at efterforske lige netop de lovovertrædelser, store som små, som vi hver især før eller siden bliver ofre for eller vidner til.

En opgave, som bliver særdeles svær at løfte, hvis store dele af den fynske politistyrke i al fremtid skal være fuldt beskæftiget med at forsøge at dæmme op for en lille flok uregerlige og samfundsnedbrydende unge mænd, som ikke skyr nogen midler.

Det kan selvfølgelig være, at det er slut på tirsdag klokken 16, når visitationszonen formelt udløber. Men lad os nu se …

Forlængelse nummer fem er – den seneste uges begivenheder taget i betragtning – ikke et helt usandsynligt scenario.