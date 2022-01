I godt to måneder har Fyns Politi rettet et ekstra skarpt øje mod bydelene Vollsmose og Korsløkkeparken, som begge ligger i Odense.

En konflikt mellem forskellige bandegrupperinger i de to områder har nemlig i en længere periode skabt utryghed og har også betydet flere opgør med både våben og skud.

Og konflikten er altså langt fra slut. Det fremgår af et dokument skrevet af politidirektøren ved Fyns Politi Arne Gram.

»Fyns Politi frygter fortsat, at det kan komme til yderligere voldelige konfrontationer mellem disse personer/grupperinger under anvendelse af våben,« skriver politidirektøren blandt andet i dokumentet.

Fyns Politi har på grund af den fortsatte frygt for opgør mellem bandegrupperinger i området valgt at forlænge en visitationszone, der blev indført 9. november i området. Visitationszonen gælder derfor nu frem til 18. januar klokken 16.

Og af dokumentet skrevet af politidirektøren fremgår en lang række grunde til, hvorfor visitationszonen nu er blevet forlænget.

I dagene op til jul fandt politiet blandt andet en skarp patron og en kniv i Vollsmose.

27. december fandt politiet så i alt fire knive i området, og 31. december blev der fundet et skarpladt haglgevær.

Hvad er en visitationszone? En visitationszone betyder, at politiet i den pågældende zone frit kan visitere folk med henblik på at kontrollere for eventuelle våben. Politiet kan altså visitere alle personer eller køretøjer i området uden at have en begrundet mistanke. Kilde: Fyns Politi.

Samme dag oplevede et par i Vollsmose, at en maskeret person pegede på dem med en pistol. Den maskerede person var sammen med andre, der også bar maske.

Om aftenen 31. december forsamledes to grupper i Vollsmose og kastede sten efter hinanden og efter nogle biler, ligesom en person blev jagtet af maskerede personer med baseballkøller.

1. januar var den endnu en gang gal i Vollsmose. Denne gang var det af mere alvorlig karakter.

Der blev nemlig afgivet flere skud i området, og en person, som tilhører en af bandegrupperingerne i området, blev ramt af skud. Flere patroner og at adskillige jagtgevær blev efterfølgende fundet på stedet.

»Besiddelse og anvendelse af våben i det offentlige rum er helt uacceptabelt og kan indebære fare for borgernes liv, helbred eller velfærd,« skriver Arne Gram i dokumentet.

I en pressemeddelelse om forlængelsen af visitationszonen kalder politidirektøren det for et af politiets »bedste redskaber« mod kriminalitet og utryghedsskabende handlinger.

»Vi vil ikke finde os i, at en lille gruppe af personer tror, at loven ikke gælder for dem, og at de kan tillade sig at udsætte andre for fare. At bruge våben på offentlige områder, hvor almindelige, fredelige borgere færdes, er simpelthen forkasteligt,« siger Arne Gram.

Siden visitationszonen blev indført 9. november er det ikke så lidt våben og episoder, som politiet har kunne beslaglægge og beskrive.

Politiet har som minimum fundet 39 knive, 10 slagvåben såsom baseballkøller, 10 pebersprays, seks skydevåben, tre økser og sågar en motorsav.

Desuden er der blevet anmeldt fem skudepisoder i perioden, ligesom seks personer har oplevet at blive truet med en pistol. Personer er blevet jagtet i biler, chikaneret og har i det hele taget oplevet en del utryghedsskabende hændelser.

Det fremgår alt sammen af opgørelser sendt ud af Fyns Politi, hver gang visitationszonen er blevet forlænget.

Forlængelsen er den fjerde i denne omgang.