En 12-årig pige blev i april 2021 forsøgt voldtaget af en 15-årig dreng, da hun var på vej hjem fra skole.

Det slog Retten i Odense tirsdag fast, da den dømte den 15-årige dreng skyldig i forsøg på at begå voldtægt mod den 12-årige pige.

Overgrebet fandt sted en eftermiddag i april 2021, efter at pigen var steget af bussen på vej hjem fra skole. Pigen blev overfaldet af den 15-årige dreng på et stisystem i Fraugde sydøst for Odense. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelse.

Det fremgår også, at drengen skulle have løftet pigen op og trukket hende ind bag nogle buske, hvor han begik overgebet, imens pigen lå i græsset med sin skoletaske på ryggen.

I retten fortalte gerningsmanden, at han blevet inspireret af at se overfaldsporno på internettet.

Drengens dom betyder, at han skal være under tilsyn af kommunen. Det sker for at beslutte, om drengen skal anbringes i institution for personer med vidtgående psykiske handicap.

Derudover skal drengen efterkomme kommunens bestemmelse om ophold og arbejde.

Den 15-årige dreng bad efter dommen om betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen. Han blev varetægtsfængslet efter domsafsigelsen.