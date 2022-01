»Fucking«.

Det bandeord måtte anklager ved Fyns Politi Maria Fanø-Fredeløkke mandag læse op ikke mindre end 100 gange – sammen med trusler om lynchning og nakkeskud – da hun fremlagde anklagerne mod en 55-årige mand ved Retten i Odense.

Ordet er et af flere groteske ord, som manden i seks videoer på Facebook har brugt mod alt fra borgmesteren i Odense, Peter Rahbæk Juel (S), til byens politidirektør, corona-podere og socialrådgivere.

I en af videoerne skulle manden også have nævnt statsministeren og sagt »hun skal nakkes«. I flere af videoerne, som B.T. selv har gennemgået på mandens Facebook-profil, snakker manden også om sin »license to kill«.

I en video fra 9. oktober afslutter manden videoen med at synge: »Frihed for Danmark, få dem klynget op«. En video, hvori han nævner Odenses borgmester og snakker om »død over offentligt ansatte«.

»Det er så vildt et omfang,« siger anklageren i sagen Maria Fanø-Fredeløkke om det 17 sider anklageskrift, der ifølge hende er proppet med trusler.

Mandens trusler førte mandag til en dom på ni måneders fængsel for trusler, fornærmelig tiltale og opfordringer til kriminalitet.

»Jeg er utroligt tilfreds, og så er jeg glad for, at der bliver statueret et eksempel,« siger anklageren, der kun argumenterede for syv måneders fængsel.

Dommen kommer dog næppe som en overraskelse for den 55-årige odenseaner. B.T. har tidligere beskrevet, hvordan manden fire gange tidligere er blevet dømt for at have truet politikere og offentlig ansatte.

Blandt andet blev manden i 2018 dømt for at have truet Odense-rådmand, Susanne Crawley (RV), med ordene:

»Du skal aldrig nogensinde møde mig på en mørk gade. Så parterer jeg dig.«

Seneste blev han dømt fire måneders fængsel i august 2021 for trusler.

Den dom nåede han ikke at begynde sin afsoning på, inden han 10. oktober 2021 blev varetægtsfængslet igen for at true løs på Facebook.

»Det har selvfølgelig været en skærpende omstændighed ved dommen. Der er ingen domstole, der kan lide at se, at den dømte går direkte ud og fortsætter den kriminalitet, som de er dømt for,« siger Maria Fanø-Fredeløkke.

Den 55-årige trusselsprædikant mener dog slet ikke, at hans ytringer om nakkeskud og lynchning er trusler. Det forklarede han mandag i retten, hvor han fortalte, at det ikke var hensigten at gennemføre de trusler, som han alene mente var udtryk for et groft sprog.

Ifølge anklageren har politiet snakket med de enkelt personer, som den 55-årige mand har ytret trusler imod.

»De har alle fundet det stærkt ubehageligt. Det er simpelthen ikke rigtig, at de ikke opfatter det som trusler.«

Og selvom manden ifølge anklageren påberåbte sig sin ytringsfrihed, så mener anklageren ikke, at mandagens dom er et udtryk for en begrænsning af den 55-åriges ytringsfrihed.

»Ytringsfriheden stopper, når den begrænser andre menneskers frihed,« siger Maria Fanø-Fredeløkke, der understreger, at man må sige, hvad man vil inden for lovens rammer.

»På den måde mener jeg, at dommen i dag er et forsvar for ytringsfriheden.«

Tror du, at dommen er nok til at få manden til at stoppe?

»Manden sagde i retten, at han vil stoppe med at lave Facebook-videoer, og så må vi jo tro på, at han ikke gør det igen,« siger anklageren.

Manden fik med mandagens dom konfiskeret to mobiler og en tablet, som han havde brugt til at optage og dele sine videotrusler med.