»Du skal aldrig nogensinde møde mig på en mørk gade. Så parterer jeg dig.«

Denne dødstrussel gav i 2018 en 55-årig odenseansk mand en dom på fem måneders fængsel.

Nu viser det sig, at manden fortsætter med at udgyde dødstrusler og andre ubehageligheder, på trods af at han tidligere er dømt flere gange for lige nøjagtig det.

B.T. kan afsløre, at den 55-årige mand er den samme, som lige nu sidder varetægtsfængslet for dødstrusler mod borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og politidirektør ved Fyns Politi, Arne Gram.

Susanne Ursula Crawley, hun vil blive slået ihjel for sine ugerninger Uddrag fra dom, 2018

I flere videoer fra dagene op til mandens anholdelse snakker han om sin »license to kill«. Den 9. oktober afslutter manden en video med at synge: »Frihed for Danmark, få dem klynget op«. En video, hvori han også nævner Odenses borgmester og snakker om »død over offentligt ansatte«.

Videoerne, som ligger offentligt tilgængelige på mandens Facebook-profil, har lige under 500 visninger.

»Det var selvfølgelig ikke rart,« siger Susanne Crawley (R) til B.T. om truslen fra 2018, der var rettet direkte og meget personligt mod den radikale rådkvinde for Børne- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.

I en offentligt tilgængelig video på mandens egen Facebook-profil kaldte han dengang Susanne Crawley for »kælling« og »møgluder«, inden han truede med, at hun ville blive parteret, hvis han mødte hende på en mørk gade.

Det viser en aktindsigt, som B.T. har fået i mandens tidligere domme.

»Det er jo ubehageligt, at når man går ud til cyklen bag rådhuset efter sene møder, så ved man ikke, om det ‘bare’ er ord, eller man bør være bange og tage sine forbehold,« siger Susanne Crawley.

At manden stadig truer løs, beskriver rådkvinden som »sørgeligt«.

»Jeg tænker, at det er et menneske, som nogen burde hjælpe, for det er ikke almindelig adfærd,« siger hun.

Den 55-årige odenseaner har allerede fire domme for alvorlige trusler mod politikere.

Peter Rahbæk Juel, han kommer også til at stå til ansvar for sine gerninger Uddrag fra dom, 2018

Den første faldt i 2017, hvor han ved Retten i Odense blev dømt for – med versaler – blandt andet at have skrevet »bare slå et politisk svin ihjel« og »terror kommer mod politiker i Odense« på sin offentlige side på Facebook. Det fik manden tre måneders fængsel for.

Året efter blev han så idømt fem måneders fængsel for blandet andet at have fremsat den trussel, som er nævnt i starten af denne artikel.

Her gik det også ud over borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og rådmand Brian Dybro (SF), da den dømte i forlængelse af sine dødstrusler mod Susanne Crawley i en video ses og høres sige, at de to mandlige politikere kommer til at stå til ansvar for deres handlinger.

Dommen i 2018 kunne dog tyde på at have haft en vis indvirkning på den 55-årige. I al fald for en stund.

I en video på YouTube, ses han stå foran Christiansborg og sige:

»Jeg tabte lidt hovedet, og så løb ordene af med mig.«

Men siden har han altså alligevel ‘tabt hovedet’ flere gange.

For i 2019 bliver han igen dømt for at stå bag et groft verbalt overfald mod politikere og myndighedspersoner. Denne gang bliver han idømt otte dagbøder.

Den sidste af de i alt fire domme modtog den 55-årige i august i år, da han ved Retten i Odense blev idømt fire måneders fængsel for trusler. En dom, som kun er få måneder gammel nu, hvor han er varetægtsfængslet og sigtet i en femte sag.

Da den 55-årige mand den 11. oktober blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense i den aktuelle sag, som handler om trusler på livet mod borgmester Peter Rahbæk Juel og politidirektør Arne Gram, forsøgte hans forsvarer at få sin klient til at love dommeren, at han ville stoppe med truslerne.

Så Morten Messerschmidt dit lille forpulede hyklersvin, du er jo også dødstruet lige som alle andre i DF, ligesom alle politikere er i Danmark Uddrag fra dom, 2021

Det var han dog ikke klar til at love.

Maria Fanø-Fredeløkke, som er Fyns Politis anklager i sagen, oplyser, at de seneste trusler er fremsat i adskillige videoer, som den 55-årige har delt via sin profil på Facebook.

Flere af videoerne har en længde på op mod en hel time. De korteste af slagsen varer cirka 15 minutter.

Fælles for videoerne er, at de er stopfyldt med alvorlige trusler.

»Ofte ser vi, at trusler omfatter en enkelt sætning i en lang sms eller tale, men sådan er det ikke her. Fra start til slut vælter det ud med trusler,« siger anklager Maria Fanø-Fredeløkke til B.T.

Efterforskere i Fyns Politi er stadig i gang med at gennemse videomaterialet og gennemgå beslaglagt elektronik. Derfor kan anklageren heller ikke oplyse, hvad hun kommer til at kræve i straf foran en domsmandsret denne gang.

Dog fortæller hun, at det er nøjagtig samme type forhold, som manden blev idømt fire måneders ubetinget fængsel for så sent som i august.

»Så det er fuldstændig åbenlyst, at det hvert fald ikke kan være under de fire måneder,« siger Maria Fanø-Fredeløkke, der tilføjer, at det var ‘et kulørt sprog’, manden brugte i retten under grundlovsforhøret.

Er I klar over, at I står på dødslister Uddrag fra dom, 2021

»Jeg var helt glad for, at min mor ikke var til stede,« som hun siger.

Den 55-årige og flere gange fængselsdømte odenseaner blev før sin dom i 2018 mentalundersøgt. Han blev ikke erklæret sindssyg.

Dog kunne det ikke udelukkes, at mandens »psykiske funktioner« kan have været svækket i gerningsøjeblikket. Det fremgår af retsdokumenterne i sagen.

Dette var dog ikke nok til, at sanktionen kunne blive en behandlingsdom i stedet for en ubetinget fængselsstraf.

Ved dommen i august i år nægtede han at lade sig personundersøge med forklaringen, at »de ikke kan tåle hans håndværkersprog.«

Susanne Crawley og Brian Dybro håber begge, at manden kan få en form for hjælp.

»Det vil komme os alle til gavn. Både ham og hans ofre,« siger Brian Dybro.

Beskæftigelses- og socialrådmanden tilføjer, at mandens trusler aldrig kom ind under huden på ham. Men han kan sagtens forstå, at andre er blevet hårdt ramt.

TERROR KOMMER MOD POLITIKER I ODENSE Uddrag fra dom, 2017

Selv mener gerningsmanden ikke, at han har truet nogen. I dommen fra august måned i år er han refereret for at sige, at han ikke »vil skræmme politikerne« og påpeger samtidig, at det er hans grundlovssikrede ret at ytre sig. Desuden forklarer han, at han har »mistet tilliden til det etablerede system«, og at »det er et råb om hjælp«.

Susanne Crawley siger:

»Det er vigtigt at sige, at man ikke skal tåle det her, bare fordi man er politiker eller offentlig person. Man skal ikke tåle at blive truet, men man skal anmelde det.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Peter Rahbæk Juel. Odenses borgmester ønsker ikke at stille op til interview i denne forbindelse.