»Jeg håber, at han kører galt og bliver dræbt, det svin.«

Sådan lød en af de mange trusler, som Lars Bo Dahlgård Andersen fik fra sin tidligere arbejdsgiver i 2019. Det koster nu arbejdsgiveren en tur bag tremmer.

Tirsdag 24. august blev arbejdsgiveren, der er direktør i et fynsk busselskab, idømt 60 dages ubetinget fængsel ved Retten i Odense for en række mail med trusler om vold og mord.

Det bekræfter anklagerfuldmægtig Frederik Hald ved Fyns Politi.

Personligt synes jeg faktisk, at det er en hård straf Lars Bo Dahlgård Andersen, chauffør

Yderligere en måned blev lagt til dommen, da direktøren kom med truslerne i prøvetiden for en tidligere dom på tre måneders ubetinget fængsel.

»Når jeg bliver sur, så får jeg en hjerneblødning. Det er ikke noget, som jeg mener noget med. Når jeg bliver sur, siger jeg noget dumt,« har direktøren tidligere udtalt i et interview med 3F.

Lars Bo Dahlgård Andersen arbejdede i det fynske busselskab som chauffør i en periode på tre år i2017-2019. Da han havde et tillæg til gode på 5.000 kroner hos selskabet, kontaktede han sin fagforening 3F for at få hjælp til at opkræve det.

Det faldt dog ikke i god jord hos direktøren, som kviterede med truende mail.

»Husk, jeg slår Lars ihjel, når jeg får fat i ham. Meld mig til politiet, for hans liv er i fare,« skrev direktøren blandt andet til fagforeningen.

Trods den hårde tone kommer dommen alligevel som en overraskelse for Lars Bo Dahlgård Andersen.

»Personligt synes jeg faktisk, at det er en hård straf,« lyder det fra Lars Bo Dahlgård Andersen og fortsætter:

»Men som arbejdsgiver går han jo lidt over stregen i sine metoder.«

B.T. har været i kontakt med direktørens advokat, Mette Maria Lorentzen, og de ønsker ikke at udtale sig om dommen. Ifølge Frederik Hald overvejer direktøren nu, om han vil anke sagen.