Det skulle have været en hyggelig tur i forlystelsesparken Cedar Point – men det endte som alt andet end det.

Da amerikanske Rachel Hawes stod i kø til rutsjebanen Top Thrill Dragster, gik noget nemlig helt galt.

Det skriver USA Today.

For mens den 44-årige kvinde stod og ventede på, at det var hendes tur, blev hun ramt af et stykke metal, der havde revet sig løs fra en af vognene, der kørte over dem.

Metalstykket, der var L-formet og på størrelse med en voksen mands hånd, ramte hende i hovedet.

I al hast blev både forlystelsen lukket ned, mens kvinden blev fragtet på hospitalet, hvor hun blev indlagt i kritisk tilstand med en alvorlig skade i hjernen.

»Vi er knuste over sidste weekends hændelse i Cedar Point,« lyder det i en udtalelse fra Rachel Hawes' familien:

»Vi vil gerne takke alle for deres tanker og bønner i denne svære tid. Rachel kæmper for sit liv, og vi beder om respekt for vores privatliv.«

Det metalstykke, der endte med at rive sig løs, viste sig at være et beslag.

Beslaget, der var sat fast med bolte bag på vognen, kom af uvisse årsager pludselig i kontakt med selve sporet på rutsjebanen og blev på den måde flået af.

Nærmere undersøgelser har vist, at omkring halvdelen af boltene, der holdt beslaget på plads, var blevet revet løse.

Forlystelsesparken, der ligger i delstaten Ohio, er fortsat ved at undersøge sagen.

Der er ikke meldt noget nyt ud om Rachel Hawes' nærmere tilstand.