Voldtægt, tvungen oralsex og analsex, penetration med genstande og diverse andre seksuelle overgreb.

Det er, hvad en lang række kvinder i alderen 15 til 51 år anklager den berømte pornoskuespiller Ron Jeremy for.

68-årige Ron Jeremy har siddet fængslet siden juni sidste år, hvor i alt fire kvinder stod frem og anklagede ham for overgreb.

Siden er sagen kun vokset og vokset, og så sent som onsdag blev han tiltalt for yderligere 30 episoder. Det skriver Page Six.

Ron Jeremy i retten. Foto: DAVID MCNEW Vis mere Ron Jeremy i retten. Foto: DAVID MCNEW

I alt påstår 21 kvinder nu, at de har været ofre for modbydelige overgreb af den tidligere pornostjerne.

Overgreb, som skal gå ligge helt op mod 23 år tilbage.

Tirsdag var Ron Jeremy i retten, hvor han nægtede sig skyldig i 12 tilfælde af voldtægt, syv tilfælde af tvungen oralsex og fire tilfælde af penetration med diverse genstande.

Pornoskuespilleren nægtede sig ligeledes skyldig i to tilfælde af seksuelle overgreb mod en sovende person samt et enkelt tilfælde af tvungen analsex.

Arkivfoto af Ron Jeremy på den røde løber i 2010. Foto: Gabriel BOUYS Vis mere Arkivfoto af Ron Jeremy på den røde løber i 2010. Foto: Gabriel BOUYS

Sidst, men ikke mindst, nægtede han sig også skyldig i et enkelt tilfælde af uanstændig opførsel med hensigt til voldtægt af et barn under 14 år.

Ron Jeremy er blandt andet tiltalt for at have voldtaget en 19-årig kvinde under et photoshoot i 1996 og for at have voldtaget en 26-årig kvinde på en natklub i 2000.

Derudover er han blandt andet tiltalt for at have voldtaget en 17-årige pige i sit hjem i 2008 og for at have begået seksuelle overgreb mod en 15-årig i 2004.

Hans seneste overgreb skal være begået 1. januar 2020 i Hollywood – blot et halvt år inden hans anholdelse.

Ron Jeremy i retten kort efter anholdelsen i 2020. Foto: POOL Vis mere Ron Jeremy i retten kort efter anholdelsen i 2020. Foto: POOL

»Jeg er uskyldig i alle anklager. Jeg kan ikke vente, til jeg får mulighed for at bevise i retten, at jeg er uskyldig. Tak til alle for støtten,« har Ron Jeremy tidligere udtalt.

Sagen mod pornoskuespilleren, der har medvirket i over 2.000 pornofilm, fortsætter 12. oktober.



Hvis han ender med at blive kendt skyldig, risikerer han op mod 250 år i fængsel.