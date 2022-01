Måske har du selv oplevet den hårde toner, når du kører med offentlig transport.

Helt konkret har trusler fra aggressive passagerer for et halvt år siden fået Fynbus til at udstyre sine buskontrollører med et kropskamera.

Og det har helt klart haft en effekt, skriver Fyens.dk.

»Kameraerne har sænket konfliktniveauet betragteligt. Der er jo nogle passagerer, som er lidt langt fremme i skoene, men især vores kvindelige buskontrollører er glade for at have fået den hjælp ved hånden,« siger Fynbus-direktør Carsten Hyldborg til mediet.

Kameraet er sat fast i kontrollørens brystlomme, og det optager kun, hvis det bliver aktiveret af kontrølleren selv.

Fynbus-direktøren fortæller dog, at det ikke har været aktuelt at lave nogen optagelser med kameraet.

Faktisk har det været nok bare at oplyse til de truende passagerer, at de risikerer at blive optaget, oplyser han til Fyens.dk.

Så åbenbart er risikoen for at blive optaget nok til at få sure passagerer til at droppe de grimme ord og trusler.