Selvom man er borgmester i Danmarks tredje største by, så er det formentlig ikke hverdagskost at blive truet på livet.

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) har dog ikke desto mindre for nylig været offer for chikane og dødstrusler fra en 55-årig odenseansk mand. Det skriver Fyens.dk.

Den 55-årige mand blev mandag varetægtsfængslet for i en lang række af videoer på Facebook at have truet borgmesteren og andre personer samt offentligt ansatte.

»Han siger blandt andet sådan noget med, at man skal hive folk ud af deres kontorer og henrette dem på gaden. Han siger også, at han har skudt mange slags svin. Og at han nu kun mangler et dommersvin og et politisvin,« siger anklager Maria Fanø-Fredeløkke til Fyens.dk, hvor hun også tilføjer:

»Han siger også, at en navngiven medarbejder i kriminalforsorgen er en beskidt og pervers kælling, som er psykotisk. Vi er derhenne, hvor jeg er glad for, at min mor ikke sad med i retten.«

Den 55-årige mand blev i august måned idømt fire måneders fængsel for samme type forhold, men har altså i mellemtiden nået at udgyde endnu flere trusler, som han nu varetægtsfængsles for.

Det er ikke første gang, at folkevalgte får dødstrusler.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan byrådspolitikere blandt andet har fået dødstrusler i julekort.

Ligeledes har den fynske folketingspolitiker Mai Mercado (K) fået trusler over Facebook, der i 2016 første til en fængselsdom for en dengang 29-årig mand.