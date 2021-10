Måske spottede du selv en stor gul luftballon over Odense for et par uger siden?

Det er ikke hver dag, at en luftballon flyver over Fyns hovedstad. Står det til Pia Larsen, så var det heller ikke sidste gang, at hun fløj med.

»Det var simpelthen så fedt,« siger Pia Larsen til B.T., der var en af de heldige odenseanere, der vandt en tur med B.T.s gule luftballon.

Den gule luftballon marker B.T.s nye og massive tilstedeværelse i landets fire største byer.

Pia fløj over Odense i 50 minutter. Foto: Pia Larsen Vis mere Pia fløj over Odense i 50 minutter. Foto: Pia Larsen

»Det er da en af de gode oplevelser i mit liv,« konstaterer 50-årige Pia Larsen, der er pædagogmedhjælper og bor i Odense.

Hun tog sin veninde med på turen over Odenses hustage, hvor de blandt andet spottede IKEA og den Fynske Landsby.

Selvom hun hang 500 meter over byen i en ballon, så mærkede hun på intet tidspunkt den mindste kilden i tæerne.

»Jeg var slet ikke bange, tværtimod så var det så fascinerende, at tiden gik rigtig stærkt,« siger den højtflyvende odenseanere.

Turen varede i alt 50 minutter, men de seks heldige passagerer fik også lov til at prøve kræfter med klargøringen af ballonen og et efterfølgende ritual.

»Det var lidt spøjst. Da vi landede puttede ballonskibberen jord og græs fra marken i vores hår og gav os derefter hver især en ballondåb. Vi fik simpelthen vores eget luftskibber-navn,« fortæller Pia Larsen.

På trods af den lidt alternative afslutning på ballontureren, så håber Pia Larsen, at hun får lov til at flyve med en luftballon igen i fremtiden.