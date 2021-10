To unge mænd blev tirsdag varetægtsfængslet for blandt andet at have røvet, slået og blufærdighedskrænket en 19-årig mand ved et autoværksted i Odense.

Det skriver Fyens.dk.

En tredje mand blev i første omgang løsladt efter grundlovsforhøret ved Retten i Odense.

De tre mænd på 20, 21, og 22 år havde aftalt at mødes med den 19-årige ved et autoværksted 28. september, hvor de ifølge sigtelsen blandt andet trampede på den 19-årige, mens han lå ned.

De tre mænd skulle herefter have stjålet mandens NemID og betalingskort og beordret ham til at tage sit tøj af, mens de filmede ham. Herefter truede de ham til tavshed med ordene:

Få flere nyheder fra Odense Kære læser. Mit navn er Louise Ravn Skovby, og jeg er redaktør for B.T. i Odense. Vi er ti journalister, der laver kærlig og kritisk journalistik i og om Odense. Vi insisterer på at se verden fra borgerens perspektiv. Vi jubler med, når byen lykkes og jagter svar, når magthaverne svigter. Vores redaktion holder til på Mageløs 2, og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipodense@bt.dk Følg os på bt.dk/odense og på Facebook her: www.facebook.com/btodense

»Jeg kommer og skyder dig, hvis du anmelder det til politiet.«

De to varetægtsfængslet erkendt over for dommeren, at have slået den 19-årige, dog nægtede alle tre, at have begået de andre forhold.

En varetægtsfængsling kan maksimalt vare fire uger ad gangen. Et tidsrum, hvor politiet har mulighed for at efterforske videre på sagen.