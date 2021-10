Nu er den her. Snasket og lige til at smøre på rundstykket.

»Det er smagen af fynsk brunsviger bare i smørbar form. Den smager bare skide godt«.

Sådan lyder det fra Christian Hansen, der driver et lille gårdsalg på Valnøddegården i Lumby nord for Odense.

Han er indtil videre den eneste fynske forhandler af et nyt smørbart stykke Fyn.

Cremen kan blandt andet fås på Marlenes egen hjemmeside: Vejsideboden.dk. Foto: Vejsideboden

Brunsviger-creme bliver den kaldt.

Og ja, det er brunsviger på glas.

Bagmanden er eksil fynboen Marlene Brogård Lindegaard, der som den første har puttet den fynske nationalspise brunsvigeren på glas.

Og det er en opfindelse, der skaber begejstring ud over de fynske landegrænser.

»Vi har solgt 2.000 glas siden juli, og det er i de fleste tilfælde uden for Fyn,« siger Marlene Brogård Lindegaard og tilføjer:

»Det er jo en måde at udbrede fynskhed«.

Og det er der i høj grad brug for ifølge skaberen, der i dag selv bor i københavnsområdet.

»Af mystiske årsager så er sjællandske brunsvigere noget tørt noget,« forklarer Marlene.

Skal du prøve brunsviger-cremen?

Det har hun nu gjort noget ved – eller hvert fald givet alle mulighed for at smage den ægte snasket brunsviger fra Fyn.

Marlene er uddannet kok og skabte den fynske smørelse under anden coronanedlukning af Danmark i starten af 2021.

I dag får hun får hjælp af sin mand og naboer til at møde den store efterspørgsel.

Ifølge Christian Hansen, der selv flittigt spiser det nye smørepålæg, så fungerer brunsvigeren utrolig godt i flydende form:

Christian Hansen elsker den nye brunsviger-creme. Foto: Privat

»Det er enormt praktisk at kunne putte brunsviger direkte på et rundstykke eller en is,« forklarer han og tilføjer, at folk skal være hurtige, hvis de skal nå at have et glas fra hans bod inden brunsvigerens dag 14. oktober.

Han har nemlig solgt 60 glas på bare tre dage.

»Jeg havde slet ikke regnet med, at det vil gå så hurtigt,« siger Christian Hansen.

Han er dog ikke den eneste der oplever en stor interesse for cremen. På Facebook har et opslag om den nye smørbare version af brunsvigeren fået over 3.500 kommentarer fra begejstret danskere.

»Det er da helt vildt,« siger Marlene Brogård Lindegaard, der drømmer om at kunne åbne sin helt egen brunsvigerfabrik i fremtiden.