Venstre har givet op i kampen om magten i Danmarks næststørste by. Det må være konklusionen efter kommunalvalget tirsdag. Her tabte partiet ikke bare kampen om borgmesterposten, de blev også godt og grundigt overhalet af sine borgerlige kolleger fra Det Konservative Folkeparti i oppositionen.

Men hvad havde man egentlig forestillet sig i det parti, der burde have det oplagte bud på en udfordrer til den socialdemokratiske bykonge, Jacob Bundsgaard?

Det er spørgsmålet, der står tilbage efter en valgkamp, hvor partiet stillede op med Christian Budde som spidskandidat. En stort set ukendt kandidat, der ikke engang kan mønstre 1000 følgere på Facebook.

Han har uden tvivl kæmpet en kamp for opmærksomhed og for at få sig selv brandet, men meget lidt har det nyttet, og det virker bestemt ikke til, at hovedorganisationen i Venstre har gjort noget for at booste ham som kandidat. Lykkedes er det i hvert fald ikke. Partiet går tre procent tilbage i forhold til valget i 2017.

Dertil kommer, at hans forgænger som spidskandidat, Bünyamin Simsek, har ført en markant valgkamp med store bannere på profilerede pladser i byen og en markant større følgerskare på Facebook. Han har ikke brugt sin position som rådmand og kendt politiker til at profilere partiets spidskandidat, men udelukkende sig selv.

Når partiets egne profiler ikke engang viser støtte til Christian Budde, hvordan skal vælgerne så tro på, at han er en stemme værd.

Socialdemokratiet er et såret dyr ovenpå statsministerens minkskandale og slettede sms'er. Partiet går da også tilbage markant tilbage ved dette valg i Aarhus, men Venstre fik aldrig sat deres slag ind. Kampen om magten var slut, inden den begyndte.

Men havde Ellemanns aarhusianske tropper egentlig forestillet sig, at man kunne stille op med en ukendt kandidat, der har to års erfaring fra byrådet, og være et reelt bud på et alternativ til en sand socialdemokratisk bykonge?

Venstre-vælgerne i Aarhus kan med god grund være skuffet over det, de har set fra deres parti i denne valgkamp.

Partiet må spørge sig selv, om man skal bruge de næste fire år på at bygge Budde op som kandidat til næste valg, eller om de skal finde en profil, der reelt kan tage kampen op mod Jakob Bundsgaard. I andre store byer har man satset massivt på at erobre borgmesterkæder.

I Kolding har man sendt Eva Kjer Hansen afsted som spidskandidat, i Sønderborg har man sendt Ellen Trane Nørby, men i Danmarks næststørste by har man åbenbart valgt at opgive kampen for at vinde borgmesterposten. Jakob Ellemann var forbi, da der skulle hænges plakater op i oktober, ellers har opbakningen til Budde været minimal.

Hos de borgerlige kolleger i Det Konservative Folkeparti har spidskandidaten Steen Stavnsbo satset stort og vundet. Han er en af de kandidater, der har brugt flest penge på Facebook i hele landet, og det kan mærkes. Partiet gået mere end 10 procent frem, og han er den nye alfahan på den borgerlige savanne i Aarhus Byråd.

Christian Budde er aldrig slået igennem, og han blev aldrig et reelt bud på en borgerlig borgmesterkandidat af andet end navn. Nu har Venstre endnu engang fire år til at komme med et reelt bud på, hvem der skal udfordre den røde bastion på rådhuset i Danmarks næststørste by. Jacob Bundsgaard er et såret dyr med en socialdemokratisk vælgerlussing på 9 procent i Aarhus.

Socialdemokratiet fik det dårligste valg i byen siden 1971, men det gør ingen forskel, når Venstre har opgivet, inden kampen overhovedet gik i gang.

Der er brug for en stærk opposition til de magtfulde røde partier. Endnu engang svigtede Venstre i rollen som det store parti i blå blok. I Aarhus er de blevet lillebror.