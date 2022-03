Har Aarhus Kommune styr på, hvor borgernes millioner ryger hen? Det spørgsmål sidder man tilbage med, efter vi her på B.T. ad flere omgange har kunnet fortælle, at kommunen har overbetalt en virksomhed igennem en længere årrække.

Aarhus Kommune har gennem fem år betalt for meget til virksomheden Rentokil, der rykker ud, når der bliver observeret en rotte i kommunen. Hver gang Rentokil er rykket ud, er der blevet udskrevet regninger for to besøg, kort fortalt.

I alt har Rentokil fået 4,6 millioner kroner for meget, mener Aarhus Kommune, og nu er de to parter havnet i en juridisk konflikt om, hvorvidt pengene skal betales tilbage. Aarhus Kommune har nu stævnet Rentokil for at få skattekronerne tilbage i kommunekassen.

Ifølge kommunen er der tale om en fejl i it-systemet i Teknik og Miljø, som har udstedt for mange fakturaer besøg hos borgere i kommunen, der har set en rotte. Det er jo altid belejligt med it-systemer, der ikke kan svare igen, når man skal finde en syndebuk til en fejl i millionklassen.

It-fejl eller ej sidder man tilbage med spørgsmålet: Hvordan kan man overbetale en virksomhed i fem år, uden at der er nogen, der opdager det undervejs? Særligt når fejlen indebærer et beløb på 4,6 millioner kroner.

Det naturlige opfølgende spørgsmål, som man som borger sidder med er, om samme fejl kan ske andre steder i kommunen? Sker det lige nu?

4,6 millioner kroner er ikke en økonomisk katastrofe i et kommunalt regnskab med milliardbudgetter, men det er dyrt i en anden valuta, som er afgørende for en kommune: tillid.

Kan vi borgere have tillid til, at der er styr på bogholderiet på Aarhus Rådhus? Det er der sået alvorlig tvivl om med denne sag.

Det bør føre til en grundig selvransagelse blandt de ansvarlige i Teknik og Miljø-forvaltningen – og måske på hele rådhuset. Hvis sådan en fejl kan ske et sted, kan den sikkert ske alle steder.

For fejlen er angiveligt sket i et it-system fra en ekstern udvikler, men computere og it-systemer arbejder ud fra de standarder, vi mennesker beder dem om.

De tænker ikke selvstændigt, så undskyldningen om, at det er en fejl i it-systemet, er alt for letkøbt. Der må være nogen i kommunen, der jævnligt laver kvalitetskontrol på de regninger, man betaler.

Rottesagen er et wakeupcall til de ansvarlige i forvaltningerne på Aarhus Rådhus, der hvert år håndterer et samlet budget på omkring 22 milliarder kroner. I har ansvaret for at vide, hvor pengene ender, ikke it-systemerne.