2022 nåede ikke at blive mange dage gammel, før en 24-årig kvinde blev dræbt og smidt i vandet ved Amager Strandpark. Ifølge politiets sigtelse er det hendes kæreste gennem flere år, der står bag.

Den unges kvindes død er en tragedie i sig selv, men det er også en del af et større billede, som er en tragedie for hele vores samfund.

Hvert år bliver 12 kvinder dræbt i Danmark af deres partner eller ekspartner. Det vil sige, at hver måned året rundt bliver en kvinde dræbt af en person, som de har delt deres inderste følelser med og livets op- og nedture. En person, som burde passe på dem og støtte dem.

Antallet af drab i Danmark har i mange år været dalende, men antallet af partnerdrab på kvinder er til gengæld konstant.

Vi må som et moderne samfund anno 2022 kunne gøre det bedre. Kvinder skal ikke være bange for at blive dræbt af deres partner eller tidligere partner. Slet ikke i det omfang, vi ser i Danmark hvert eneste år. Det hænger ikke sammen med at være et land, der sender vores kronprinsesse ud i verden for at kæmpe for bedre rettigheder for kvinder i hele verden.

Vi taler meget om lige forhold mellem kønnene på arbejdsmarkedet, barselsregler og pligter i hjemmet. Men vi taler slet ikke nok om, at alt for mange kvinder hvert år betaler den ultimative pris for mænds forkvaklede forhold til de kvinder, de elskede, indtil de blev ramt af følelsen af jalousi, hævn eller vrede, og det slog klik for dem.

Ifølge Dansk Kvindesamfund er der tydelige tegn som trusler, vold og stalking, der kan være først skridt på vej mod et drab. Alligevel ser vi igen og igen retssager, hvor det kommer frem, at kvinder har følt sig truet af deres partner eller tidligere partner i perioden op til et drab.

Lad os starte der. Politi, kommune og andre myndigheder må tage disse sager dybt alvorligt, lige så snart de får nys om, at der er noget galt. Men problemet er større end som så.

Vi skal som samfund have en debat om, hvorfor så mange kvinder bliver dræbt i 2022. Vi er ved at få gjort op med mange af de ting i samfundet, der sætter mænd foran kvinder. Men et af de mest alvorlige emner, hvor kvinder er ofrene, mangler vi at få løst, og det haster.

I november blev Flemming Mogensen dømt for at have dræbt sin tidligere partner Freyja Egilsdottir Mogensen på bestialsk vis. I december var det en ung mor på 28 år, der blev dræbt af sine børns far i Viby J. Januar nåede kun at være tre dage gammel, før en 24-årig kvinde blev fundet død i sin bil i vandet ved Amager Strandpark.

Sådan vil det fortsætte. Hver måned året rundt, hvis statistikken fortsætter i 2022. Kan vi leve med det?