Beboer forsøgte at kvæle ansat på botilbud. Medarbejder forsøgt skubbet ud over skrænt. Råb, slag med knyttet hånd, skub, hårde ryk i arme, spark.

B.T. Aarhus har i denne uge beskrevet forfærdelige arbejdsforhold for ansatte på to bosteder i Aarhus Kommune, Snåstrup Vestergård og Bocenter Tranbjerg.

De voldsomme forhold har givet medarbejdere psykiske og fysiske mén, som det vil tage lang tid for dem at slippe af med, hvis de nogensinde bliver helt raske, viser rapporter fra Arbejdstilsynet.

I byrådet vækker afsløringerne dyb hovedrysten og stærke følelser. Venstre har mistet tilliden til den ansvarlige rådmand, socialdemokraten Kristian Würtz.

I den røde del af byrådet, der sidder på flertallet, møder det også skarp kritik. Enhedslisten er rystede over, at det ikke er forvaltningen selv, der har opdaget, hvad der foregår ude på bostederne.

»Det er forfærdeligt, at det ikke er forvaltningen selv, der har fanget problemerne og rettet op, inden Arbejdstilsynet kommer,« siger Viggo Jonassen fra Enhedslisten.

Han fortæller, at han har råbt op om dårlige forhold for beboere og medarbejdere på kommunens bosteder i 20 år.

»Det er skandaløst, at der ikke er blevet rettet op på området endnu,« siger Viggo Jonassen.

Og det har han fuldstændig ret i. Det er nemlig skandaløst, at en af landets rigeste kommuner tilbyder sine ansatte, at de skal gå på arbejde og passe og pleje samfundets mest udsatte borgere og frygte for deres helbred og i værste fald deres liv.

Men det er ikke kun medarbejderne, der er ofre, det er beboerne i den grad også. På begge bocentre er beboerne voksne med udviklingshandicap, der gør, at de ikke reagerer som os andre. De har krav på at få den rette hjælp af medarbejdere, der er uddannet i at håndtere deres komplekse udfordringer, så det ikke ender i vold, trusler og politianmeldelser.

På Bocenter Tranbjerg har en beboer udøvet vold på personale 51 gange på blot tre måneder. Ifølge Arbejdstilsynet havde ledelsen ikke sikret, at medarbejderne havde den korrekte uddannelse til at håndtere beboeren.

Det værste er, at det ikke er et nyt problem, B.T. Aarhus i denne uge har afdækket. Det er blot et nyt kapitel i en tragedie, der i værste fald ender med at koste menneskeliv. I 2017 kunne Århus Stiftstidende beskrive forhold, der minder meget om dem, vi har afdækket i denne uge. Dengang var det også Bocenter Tranbjerg, der var i centrum for balladen. På fire år er der simpelthen ikke sket en forbedring, nærmere en forværring.

Rådmand Kristian Würtz mener, løsningen er at rekruttere personale med de rette kompetencer. God idé, men hvad har I brugt de sidste fire år på? Han vil også finde flere penge til området, hvilket på ingen måde kan skade. Men hvad er det, I venter på?

B.T. har i denne uge afdækket store problemer på to af kommunens bosteder, men hvordan ser det ud alle de andre steder? Vi fortsætter med at undersøge omfanget, men hvad gør I inde på rådhuset, Kristian Würtz?

Venter på, at det ender fatalt? Nej, vel. Se nu at komme i gang. Viggo Jonassen har råbt op om det her i 20 år, og det er stadig en skandale, der udspiller sig for øjnene af medarbejdere, pårørende og beboere i Aarhus Kommune. Det er ikke godt nok, mildt sagt.