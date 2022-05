Koldbrand, amputationer og potentielle dødsfald.

Det er konsekvenserne af den skandaløse behandling, Region Midtjylland har udsat borgere med blodpropper eller åreforkalkning i benet for igennem en årrække.

Resultatet er, at omkring 90 borgere om året har fået fjernet benet eller underbenet på grund af for sen behandling. Det har en ekstern analyse i denne uge redegjort for.

Manden bag analysen er Kim Christian Houlind, ledende overlæge på Karkirurgisk Afdeling på Kolding Sygehus. Han mener, at det i værste fald kan have kostet menneskeliv på grund af for sen behandling.

Et dyk ned i sagen viser, at Region Midtjyllands Karkirurgiske afdelinger, der står for behandlingen af disse patienter, kun har den halve kapacitet af, hvad sygehuse i resten Jylland har. Halvdelen!

I denne uge siger Region Midtjyllands koncerndirektør Ole Thomsen, at han ikke er blevet advaret om, at det stod så slemt til, som tilfældet er.

Her får man lyst til at ryste på hovedet af fortvivlelse. Nej, der har ikke stået læger med bloddryppende, amputerede ben på dit kontor, Ole Thomsen, men nogen i dit system må have opdaget, at man har underprioriteret et område så skamløst, som tilfældet er.

Det er næppe fordi de andre regioner står med læger og andet personale på deres afdelinger, der keder sig. Det er sandsynligvis fordi, der er brug for dem, og det viser regionens eksterne undersøgelse så i denne uge. Alt for lidt kapacitet, betyder alt for mange amputationer.

Over årene er Region Midtjylland faktisk blevet advaret flere gange. Men advarslerne skulle åbenbart have været mere højlydte.

Til Jyllands-Posten fortæller Ole Thomsen, at han i 2019 fik et høringssvar fra det tværfaglige karkirurgiske specialeråd i forbindelse med en ny sundhedsplan. Rådet kommer med en lang række pointer, og på side to kan man læse:

'Antallet af benamputationer på grund af åreforkalkning ligger væsentligt højere i Region Midt end i for eksempel Region Syddanmark.'

Ifølge direktøren opfatter han det ikke som en alarm, da det blot er en kort sætning i et fire sider langt svar til en stor sundhedsplan.

»Den korte sætning, de skriver om, at antallet af benamputationer er væsentligt højere end i for eksempel Region Syddanmark, kommer vi ikke til at tage som et rigtigt opråb. Det er det eneste vink, vi får, og det har den svaghed, at det er pakket ind i en stor, bureaukratisk planproces«, siger Ole Thomsen til Jyllands-Posten.

Uanset, hvor korte sætningerne er, bør man reagere, når man læser, at ens region fjerner folks mobilitet i langt højere grad end naboen. Pilen peger helt mod toppen i denne sag. Nu skal en undersøgelse vise, hvem der vidste hvad i denne skandale.

Men ørerne må være ildrøde mange steder i Region Midtjyllands top.