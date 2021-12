Torsdag Nørrebro. Fredag Rødovre. Lørdag Frederiksberg.

Tre dage i træk med voldsomme skyderier i og omkring København.

I de to førstnævnte mistede to unge mænd livet, og i det tredje er offeret i skrivende stund i en meget alvorlig tilstand.

Bandeskyderier er ikke isoleret til hovedstaden, men netop her ser vi lige nu en voldsom optrapning.

Den nye bølge af skyderier kommer oven på en ellers relativ rolig periode på et halvt års tid, hvor ingen er blevet ramt af skud, siden en 22-årig mand mistede livet på Christiania 3. juli i år, og det så længe ud til, at 2021 ville blive et roligt år i forhold til rædselsåret 2020, hvor politiet registrerede 56 episoder i bandemiljøet, hvor gerningspersoner forsøgte at skyde personer fra rivaliserende grupper eller stikke dem ned med kniv.

Det er ellers ikke så længe siden, at en tilfreds politiinspektør over for Berlingske i et større interview stolt kunne berette, hvordan årtiers målrettet politiindsats på bandeområdet så ud til at have båret frugt.

»Vi har igennem flere årtier prioriteret en målrettet bekæmpelse af rocker- og bandekriminaliteten i landet, og der er ingen tvivl om, at det afspejles i tallene. Man behøver bare at kigge på den anden side af Sundet og se, hvad der foregår i nabolandet,« udtalte politiinspektør Henrik Sønderby fra Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC), som monitorerer banderne i Danmark.

Nu sidder man desværre tilbage med en utilfredsstillende fornemmelse af, at det er banderne og ikke ordensmagten, der bestemmer, om det skal være trygt at færdes på gaden i landets hovedstad.

Bandernes kynisme og brutalitet er ufattelig. Og det er såmænd alvorligt nok, at bandemedlemmerne skyder hinanden, men endnu værre er det naturligvis, når også uskyldige bliver ramt af skud, som det er sket flere gange gennem årene. Både i hovedstaden og hvor banderne ellers skyder.

Der er bestemt blevet sat ind over for banderne, hvad Højesterets stadfæstelse af den såkaldte LTF-dom i september er et godt eksempel på. Den betyder, at det nu er forbudt at gå med LTF-logo på tøjet samt at mødes eller hverve medlemmer til grupperingen. Gør man det alligevel, kan man straffes med op til to års fængsel.

Alligevel er det håbløst, at situationen har udviklet sig, som den har, og det skal vi naturligvis ikke finde os i.

På tærsklen til det, der ligner en voldsom opblussen af bandekonflikten, må det forventes, at justitsminister Nick Hækkerup kigger efter endnu skrappere tiltag i værktøjskassen og får fremlagt en plan for, hvordan hovedstaden og andre udsatte områder igen kan blive trygge steder at færdes for borgerne.