Det var 'vildt grænseoverskridende', når revylegenden Claus Ryskjær gramsede på og talte med pigernes bryster, fortæller Karina Frimodt, der selv oplevede det, da hun medvirkede i Cirkusrevyen.

Den 44-årige 'Vild med dans'-stjerne var kun 16 år, da hun fik job som danser i revyen på Bakken.

Og her oplevede hun – fuldstændig som man ser i TV 2-serien 'Dansegarderoben' – at den dengang 50-årige Claus Ryskjær sagde 'Godmorgen' til de purunge danseres bryster, inden han sagde det til dem.

»Sådan var det også, da jeg var med i 1990erne. Når han mødte ind, tog han hele striben af piger og gramsede og snakkede med deres bryster. Jeg tror, der var nogle af pigerne, der syntes, det var fint nok, mens andre af os hurtigt fandt ud af, hvornår vi skulle gå på toilettet for at undgå det. Det er så mærkeligt at tænke på i dag,« siger hun i seneste udgave af Hendes Verden.

Karina Frimodt er siden Cirkusrevyen blevet 'Vild med dans'-stjerne. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Karina Frimodt er siden Cirkusrevyen blevet 'Vild med dans'-stjerne. Foto: Ida Marie Odgaard

I dag vil hun kalde det 'vildt grænseoverskridende'. Men dengang virkede det hverken slemt eller forkert, fortæller hun.

Men dengang 'dansede man altså også rundt som 12-årig i g-strengsdragter eller i bar mave og bh til afdansningsballerne', som hun siger.

Karina Frimodt ejer i dag danseskolen Karina Frimodt Dans, og her er børnene altså noget mere tildækkede, når de optræder, understreger hun.

Claus Ryskjær havde sin debut i Cirkusrevyen i 1973. Her var han en fast del af truppen op gennem 80erne og 90erne frem til sin sidste sæson i 2005.

Her ses Claus Ryskjær (yderst th.) i sin sidste sæson af Cirkusrevyen. Her med Henrik Lykkegaard, Ulf Pilgaard, tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, Lisbet Dahl og Marie Askehave. Foto: Mogens Flindt Vis mere Her ses Claus Ryskjær (yderst th.) i sin sidste sæson af Cirkusrevyen. Her med Henrik Lykkegaard, Ulf Pilgaard, tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, Lisbet Dahl og Marie Askehave. Foto: Mogens Flindt

Han døde i 2016, og derfor har han naturligvis ikke kunne forsvare de handlinger, der er gengivet i 'Dansegarderoben'.

Det har til gengæld hans nære ven og revykollega Lisbet Dahl, som ifølge Se & Hør fortæller i bogen 'Livsvidner':

»Han skulle altid tage på pigernes bryster. Aldrig vammelt eller noget, men bare lige hen og nappe. Han var skør. På den helt gode måde.«

Også kollegaen Ulf Pilgaard adresserer gramseriet.

»Der var tre ting, som Rysse gjorde ved andre: Han kyssede folk, nappede pigerne på brysterne, og mig smadrede han med jævne mellemrum. Det har jeg sikkert haft godt af,« siger Ulf Pilgaard i bogen.

Karina Frimodt begyndte i Cirkusrevyen som 16-årig i 1995 og dansede med frem til 2004.