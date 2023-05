Det kan være invaliderende at lide af angst. Det ved skuespiller Ena Spottag.

I flere år har hun kæmpet med angstanfald, fortæller hun Emil Midé Erichsen i TV 2-programmet ‘Min egen kurs’.

»Det føles, som om hele din krop kaster op … Alt blev for meget, og så begyndte jeg bare at ryste og hulke og græde og havde svært ved at trække vejret.«

Sådan forklarer hun i programmet, hvordan et angstanfald føles.

I 2015 vandt Ena Spottag 'Vild med dans' sammen med dansepartneren Thomas Evers Poulsen. Foto: Simon Læssøe Vis mere I 2015 vandt Ena Spottag 'Vild med dans' sammen med dansepartneren Thomas Evers Poulsen. Foto: Simon Læssøe

Den i dag 37-årige skuespiller dansede sig ind i danskernes hjerter, da hun i 2015 vandt ‘Vild med dans’ sammen med Thomas Evers Poulsen.

I ‘Badehotellet’ spillede hun i flere sæsoner kokkepigen Martha og senest har hun spillet med i fjerde sæson af tv-serien ‘Borgen’.

Da hun for flere år siden blev ramt af gentagne angstanfald, skete det efter en periode, hvor hun havde haft alt for travlt.

Selv mener hun, at det er en kombination af stress og depression, der hos hende har udløst anfaldene.

Ena Spottag har valgt at tale højt om sin angst for at hjælpe andre med samme problem, siger hun i programmet, der kan ses på TV 2-Play.

Ifølge Sundhedsstyrelsen har 350.000-400.000 voksne danskere symptomer på angst. Det gør angst til den hyppigst forekommende psykiske lidelse herhjemme.

Ena Spottag har opdaget, at jo mere åbent hun taler om angsten, des mindre fylder den og modsat.

For angsten for at få et anfald kan sætte gang i nye anfald.