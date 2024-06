B.T.s pristjek af 15 økologiske fødevarer afslører store prisforskelle på de ni deltagende supermarkedskæder, men den afslører også noget andet:

At der er stor forskel på det sortiment, kæderne opererer med, når det kommer til økologi.

Det kommer både til udtryk i enorme prisforskelle på specifikke varer - og ved at flere af varerne slet ikke går igen på tværs af kæderne. Sådan lyder det i den seneste udgave af podcasten Spar Kassen.

Marie Milling, journalist på B.T. Penge, fortæller om processen, hvor B.T. har indsamlet priser og sender dem i høring hos kæderne.

»Der har været meget frem og tilbage den her gang, må man bare sige. Det her med, at vi sender det i høring hos kæderne, handler om, at vi gerne vil sikre, at læserne er klædt godt på, når de går i supermarkederne,« forklarer Marie Milling:

»Men den her gang må jeg bare sige, at den frem og tilbage, der har været, har givet mig grå hår.«

En af årsagerne er, at en meget stor andel af varerne simpelthen ikke gik igen på tværs af kæderne.

»Det, vi gør, når vi starter et pristjek, er, at vi laver en kurv, hvor vi mener, at kæderne har mange af de her varer. Denne gang er der 25 procent af varerne, der falder ud, fordi de ikke går igen hos alle kæderne. Det er langt flere end normalt,« siger Marie Milling.

Hør mere om årsagerne til det hullede økologi-sortiment, resultatet af selve pristjekket - og hvor stor prisforskellen er på en kurv med økologiske varer sammenlignet med konventionelle - i den seneste udgave af Spar Kassen.

Lyt hos Apple Podcast, Spotify eller ved at klikke play herunder.