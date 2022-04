Tour de France-arrangørerne får nu hård kritik før sommerens udgave af verdens største cykelløb.

Det er særligt valget af rute til løbets femte etape, som er under beskydning.

For ifølge Aart Vierhouten, der er sportsdirektør for den forsvarende Tour-vinder Tadej Pogacar, er etapen alt for farlig for rytterne, som skal forcere 11 brostenssektorer undervejs.

»Jeg er overrasket over den anden sektor. Jeg ville aldrig havde inkluderet den på ruten, hvis jeg var arrangør,« siger Aart Vierhouten til Sporza ifølge Cyclingnews.com.

UAE-sportsdirektøren mener ganske enkelt, at Tour-arrangørerne mangler respekt for rytternes sikkerhed.

»Brostensstykket skråner nedad. Der er ingen alternativer til venstre eller højre på stykket. Det er en risiko for sikkerheden, som har været så meget i fokus på det seneste.«

»På de sidste brostenssektorer vil der måske være en gruppe på 40 ryttere tilbage. Men på de første sektorer vil du ødelægge et helt felt på det. Det er livstruende.«

»Det er vanvid. At køre ned ad brosten med 60-65 km/t. Og så i den hektiske fart, som Tour’en køres i…,« fortsætter Aart Vierhouten, der selv har en fortid som professionel rytter.

Den udskældte femte etape køres fra Lille til Arenberg.

Sommerens Tour de France begynder som bekendt i Danmark, der ligger asfalt til tre etaper.

1. etape er en enkeltstart i København, hvor der er mål på H.C. Andersens Boulevard ud for Københavns Rådhus. Dagen efter sendes rytterne ud på 2. etape fra Roskilde til Nyborg, mens 3. etape skydes i gang i Vejle og slutter i Sønderborg.