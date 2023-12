Jonas Vingegaard var ikke i nærheden af at vinde, men den liste er et meget, meget fint selskab at være en del af.

Årets sportsperson i Europa anno 2023 er blevet udpeget af hele 27 nyhedsbureauer, og her var der ingen tvivl om vinderen blandt de mange mænd og kvinder, der har leveret varen på alverdens sportslige arenaer i det forgange år.

Sejrsherren hedder Novak Djokovic, og han blev dermed den kun anden til at opnå hæderen hele fem gange. Kun tennisrivialen Roger Federer har nået lige så mange af denne slags titler.

Til gengæld sniger en dansker sig ganske opsigtsvækkende med på listen, nemlig Jonas Vingegaard. Med Tour de France-sejren og en andenplads i Vueltaen kneb han sig med på en 10. plads.

1. Novak Djokovic (Tennis)

2. Max Verstappen (Formel 1)

3. Armand Duplantis (Stangspring)

4. Erling Haaland (Fodbold)

5. Nikola Jokic (Basketball)

6. Iga Swiatek (Tennis)

7. Johannes Thingnes Bø (Skiskydning)

8. Femke Bol (Hækkeløb)

9. Marco Odermatt (Skiløb)

10. Jonas Vingegaard (Cykling)

Djokovic fik hele 178 point i afstemningen, mens de næste endte med henholdsvis 150 og 86.

Vingegaard samlede 40 point i afstemningen, men er tidligere på året blevet kåret som verdens bedste cyeklrytter.