Som de fleste cykelryttere har danske Mattias Skjelmose en drøm om at stå på podiet i Paris efter Tour de France.

Den gik dog først op for ham, da han så Jonas Vingegaard stå i den gule trøje på Champs-Élysées i år.

»Jeg havde aldrig tænkt over det før. Men jeg kunne mærke, hvor meget det kriblede i kroppen, da jeg så Jonas stå der.«

Det er dog ikke den eneste drøm, det unge talent går med på nethinden. Der er også en anden, som står ham meget, meget nær.

Foto: Trek-Segafredo

Drømmen er af mere privat karakter, men ikke desto mindre kan man høre på danskerens mands stemme, hvor meget det betyder for ham, når han fortæller om den.

»På et tidspunkt vil jeg gerne tjene så mange penge, at jeg kan pensionere min mor,« fortæller Mattias Skjelmose.

»Hun har bøvlet med noget sygdom, der gør det svært for hende at arbejde.«

Der skal dog ageres, hvis den fine og rørende tanke skal eksekveres. For en cykelrytterkarriere er kort, og det er Mattias Skjelmose fuldt bevidst om.

På noget der minder om 15 år, skal der helst tjenes så mange penge som muligt, fordi fremtiden er et stort spørgsmålstegn, når der skal skiftes spor i karrieren.

Og for Skjelmose skal der altså ikke kun spares sammen til sig selv.

»Hvis jeg en dag kunne gøre noget eller tjene nok penge til, at hun ikke skulle arbejde mere, så ville det gøre mig rigtig glad. Hun er sygemeldt og har været det i en del år,« siger han.

Den danske cykelrytter er amagerkaner.

Mattias Skjelmose endte på en samlet 3.-plads ved årets PostNord Danmark Rundt. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Siden han var fem år har Mads Pedersens holdkammerat på Trek-Segafredo boet på Amager i København, hvor han i øvrigt stadig bor med sin kæreste.

Heldigvis bor familien tæt på hinanden. Parret er nemlig naboer til Mattias Skjelmoses forældre, så den unge mand ofte kan aflægge visit.

Men ud over det frygtelige i, at cykelrytterens mor er ude af stand til at kunne arbejde selv, kæmper familien også med noget andet – uvidenhed.

For ikke nok med at moren er sygemeldt, så kæmper læger og sundhedsvæsenet med at finde ud af, hvad der egentlig forårsager den smerte, hun ikke kan slippe af med.

Med andre ord – kan der ikke stilles nogen diagnose.

»Lægerne kan ikke rigtig finde ud af, hvad der er galt med hende. Hun har noget smerte i ørerne, og nogen læger tror, at de har fundet ud af, hvad det er. Så er der nogle andre, der siger: 'Nej, det er ikke det,' og så mener de noget andet,« siger Mattias Skjelmose.

»De kan ikke finde ud af det.«

Samtidig kæmpes der med at finde en behandling, der virker.

»Det er, ligesom om hun bliver ret hurtig resistent over for den medicin, hun får. Så det hjælper heller ikke,« fortæller Mattias Skjelmose.

Den 21-årige Trek-Segafredo-rytter var igennem en livsomvæltende oplevelse som kun 17-årig, der blev definerende for hans personlighed.

