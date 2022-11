Lyt til artiklen

De fleste danske fodboldfans har formentlig styr på vores herrelandsholds spillere.

Men vil du kunne spotte Christian Eriksens eller Daniels Wass' kone, hvis du gik forbi dem på gaden?

Tag vores test og se, om du får flere rigtige end de fans på videoen øverst på artiklen, der lørdag aften var i Bella Arena og se Danmark-Frankrig.

Kan du matche danske VM-spillere med deres kærester og koner? Vil du kunne spotte Christian Eriksens eller Daniels Wass' kone, hvis du gik forbi dem på gaden? Tag vores test her! Josephine Siw har studeret på CBS og har en morfar, der var professionel fodboldspiller. Hvem er hun gift med fra det danske landshold? Her ses Sabrina. Hun er fynbo og er uddannet frisør. Hvem er hun kærester med? Emilie flyttede til udlandet med sin dengang meget nye kæreste, inden forældrene havde mødt ham. I dag har hun været kærester med ham i otte år, men hvilken fodboldspiller er der tale om? På billedet ses Elina. Hun er fra Stockholm og har to børn - sammen med hvem?

Katrine er influencer og blev mor i sommer. Hvem fra landsholdet er faren?

Maria har kendt sin kæreste siden folkeskolen, hvor de var kærester i halvandet døgns tid, inden de blot fortsatte som venner. 11 år efter blev parret så kærester og er stadig sammen den dag i dag. Hvem fra landsholdet er Maria sammen med? Mie har boet både i Danmark, Norge, Portugal, Frankrig og Spanien. Hvem er hun gift og har to døtre sammen med?

Stine er uddannet jordemoder og mødte sin mand i 7-Eleven ved Nørreport Station, da han var 17 år. Hvem er Stine gift med? Ikke specielt overbevisende! Av av, du kan tydeligvis ikke spotte nogen kærester eller koner til spillere på landsholdet Bedre held næste gang! Det er meget få, du kan genkende, så der er plads til forbedringer OK, du kan jo godt! Det er stærkt gået. Der er ikke mange koner eller kærester til landsholdsspillere, der vil gå forbi din næse Stærk indsats! Risikoen for, at en kæreste eller kone til en landsholdsspiller skulle gå forbi dig, uden du opdager det, er minimal. Tillykke!

