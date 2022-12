Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Qatar vandt VM-værtskabet på løftet om at afholde verdens første bæredygtige slutrunde. Dommen fra miljøorganisationer, nu hvor VM-drømmen er realiseret, er benhård.

At besøge satellitbyen Lusail, er som at stå midt i tilblivelsen af en kæmpe filmkulisse. Her er en boulevard, bygget som en moderne pendant til Champs-Élysées i Paris, en nøjagtig kopi af Place Verdome (nu som shopping center), en kopi af italienske Rimini, og sågar en kopi af Beverly Hills under opførelse. Hele herligheden koster mindst 45 milliarder dollar.

Der hænger en skov af store kraner over Lusail, hvor VM-finalen skal spilles cirka tyve kilometer nord for Doha. Går man hundrede meter forbi den glitrende hovedgade, så er her ørken. Det er nærmest som at være med i en ny udgave af West World, hvor kulissebyen er flyttet til Qatar.

Der svæver en skulptur af en stor hval over hovedgaden. Den skal minde os om verdens truede dyr og den globale opvarmning – men det er svært ikke at få tanken, at netop konstruktionen af Lusail næppe er særlig god for de truede dyr.

Tom boulevard – Lusail minder mest om en halvfærdig filmkulisse. Vis mere Tom boulevard – Lusail minder mest om en halvfærdig filmkulisse.

Bæredygtighed er et gennemgående tema for værtsnationen ved denne slutrunde. Men som med så meget andet hernede, så er det svært at tjekke Qatars påstande om bæredygtighed efter i sømmene.

»Det er klimabluf ved højlys dag, når Qatar og FIFA forsøger at bilde verden ind, at de er klimaneutrale. Det er dybt problematisk, for de har verdens opmærksomhed, som bruges til at mislede mange mennesker til at tro, at de handler seriøst på den akutte klimakrise.« siger Mads Flarup Christensen, generalsekretær hos Greenpeace Norden til B.T.

Der er dog tiltag ved VM, der virker ægte. B.T. har besøgt Stadion 974 ved flere lejligheder, og selv om det er mindre imposant, end de andre stadioner bygget til lejligheden, så er det mere interessant.

Her er eksempelvis ikke aircondition, og de gange B.T. var blandt tilskuerne, har det heller ikke været nødvendigt. Kampene bliver spillet sen eftermiddag eller aften, hvor temperaturen på denne tid af året ligger under 25 grader – hvilket rejser spørgsmålet, hvorfor der overhovedet er aircondition på de andre stadioner, hvor det ofte har været nærmest for køligt at være tilskuer.

Place Vendome, nu som shopping mall i Lusail, Qatar. Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Place Vendome, nu som shopping mall i Lusail, Qatar. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

»Der burde ikke være aircondition på stadioner midt i ørkenen,« siger Gilles Dufrasne fra ngo’en Carbon Market Watch til NBC News. Det er en af mange organisationer, der har beskyldt Qatar for at komme med vildledende oplysninger om CO₂-udslip fra VM.

Stadion 974 er bygget af containere, og vil efter ottendedelsfinalen mellem Brasilien og Sydkorea blive pillet fra hinanden og genopbygget et andet sted. Hvor vides ikke præcist, måske et sted i Afrika, måske i Uruguay.

»Blandt de mange blivende resultater ved VM i Qatar er bæredygtighed en gennemgående fællesnævner, og jeg håber, at fremtidige slutrundeværter vil bruge os som rollemodel for, hvordan man afholder en megaevent,« skriver Nasser Al Khater, administrerende direktør for Q22 i en pressemeddelelse.

Qatars skyline minder næsten om Manhattan. Hele det moderne Doha, er blevet til på tyve år. Foto: Karim SAHIB Vis mere Qatars skyline minder næsten om Manhattan. Hele det moderne Doha, er blevet til på tyve år. Foto: Karim SAHIB

Denne klimavenlighed kan godt være svær at få øje på, når man som tilskuer bevæger sig rundt i Doha. Foruden det enorme forbrug for at køle Doha ned indendørs, er der sågar steder med aircondition udendørs. Det anslås, at Qatar har brugt mindst 200 milliarder dollar på slutrunden. Alt nybyggeriet har naturligvis også en klimapris.

Qatars løsning på klimaudfordringen er måske lidt overraskende at plante træer.

»Som del af det store projekt Grønt Mellemøsten vil Qatar plante 1 million træer før VM og 10 millioner før 2030,« sagde Qatars energiminister, Saad bin Sharida al-Kaabi i 2021.

Qatars befolkning har et af verdens højeste CO₂-fodaftryk pr. indbygger, og miljøorganisationer og klimaeksperter er uimponerede.

Pas på krydsende kamel, må være sådan som vejskiltet skal læses. Lige på den anden side af Lusail begynder ørkenen Foto: ODD ANDERSEN Vis mere Pas på krydsende kamel, må være sådan som vejskiltet skal læses. Lige på den anden side af Lusail begynder ørkenen Foto: ODD ANDERSEN

»Qatar har så godt som ingen vedvarende energi i deres produktion af elektricitet. Så når store air condition-kanoner køler stadions ned under VM, så er det primært produceret med fossil gas. Det er på alle måder håbløst midt i en klimakrise,« siger generalsekretær for Greenpeace Norden til B.T.

Men ambitionerne om at skabe en ny verden midt i ørkenen forsætter ufortrødent, og er vel den virkelige drivkraft bag VM-værtskabet. For Lusail og de andre multi-milliardinvesteringer bliver ikke pakket sammen og sendt videre efter VM.

Planen er at skabe et kunstigt paradis for tusindvis af rige, udenlandske investorer. Lige nu ligner det måske en lidt komisk filmkulisse, men med de ressourcer emiratet har til rådighed, er det bestemt ikke usandsynligt, at Qatar får sin vilje, også på dette område.