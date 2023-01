Lyt til artiklen

Mathias Gidsel har på trods af sin unge alder prøvet rigtig mange ting.

Alligevel har han aldrig oplevet det, han mærkede fredag aften i Malmø Arena, da han og holdkammeraterne køb på banen.

Han blev 'lidt nervøs og næsten lidt overvældet', og han kunne godt mærke, det første mål lige skulle i kassen, og han skulle lige lande.

»Det her var klart den vildeste tilskueroplevelse, jeg har fået. Jeg har aldrig prøvet at blive overvældet, når jeg går ind til opvarmning. Der plejer altid at være helt dødt, og man skal trække sig selv op. Her blev vi lidt overvældet, og alle blev ekstra nervøse. Det er lidt vildt, når mange har prøvet så meget, så heldigvis kom man lige i gang. Nu har vi prøvet det og kan måske slappe mere af næste gang. Det var en meget vild oplevelse,« sagde den 23-årige stjerne efter kampen.

Smilet var stort. Ikke blot på grund af sejren på 43-28 i årets første VM-kamp mod Belgien.

Det var ligeså meget på grund af de tusindvis af danske tilskuere, der havde taget turen til det svenske for at støtte landsholdet. De leverede en vild lydkulisse, fra det sekund, danskerne gik ind for at varme op, til kampen var slut.

Og Mathias Gidsel fik også en ekstra personlig hyldest, da han blev kåret til 'Kampens Spiller'.

»Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sætte ord på det. Jeg er taknemmelig for den støtte og den opmærksomhed, jeg får, og den kærlighed. Det var næsten pinligt, når hele holdet stod og grinte og mente, jeg blev rørt, og hvad ved jeg.«

»Jeg ved ikke, hvordan jeg skal rose dem. Det giver kuldegysninger og mere mod til at give mere tilbage, alt hvad jeg kan,« sagde landsholdsstjerne.

Han blev også rørt. For oplevelsen satte sig i den grad i ham.

»Jeg begyndte ikke at græde, som de andre sagde, jeg gjorde. Men det er klart, når hele hallen pludselig står og råber mit navn, bliver man lidt rørt, og det er en kæmpe scene og oplevelse for mig personligt. Det er også vigtigt at huske, det er ikke mig, det er holdet. Men når man kommer i centrum og hele holdet kigger og griner og mener, jeg græder, så var det en vild oplevelse,« lød det med endnu et stort smil.

Næste opgave for Mathias Gidsel og resten af landsholdet er søndag, hvor Bahrain venter.