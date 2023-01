Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hallen kogte. Og pludselig greb Niklas Landin mikrofonen, mens tv-kameraerne stadig rullede.

Den danske målvogter havde noget på hjerte, som han gerne ville dele med publikum.

Et stort tak, fordi de under de første seks kampe har været som en ekstra mand – og mere til.

»Hvis jeg var i godt humør, ville jeg gerne have mikrofonen,« sagde Niklas Landin efter sejren på 30-25 over Egypten med et skævt smil, inden han satte ord på, hvorfor det var vigtigt for ham at tale til den danske fans.

Niklas Landin greb mikrofonen og takkede de danske fans. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Niklas Landin greb mikrofonen og takkede de danske fans. Foto: Liselotte Sabroe

De har nemlig betydet enormt meget for holdet den sidste halvanden uges tid.

»Det er ikke normalt at spille på udebane og så have 10-12.000 fans, ligegyldigt hvem vi spiller mod. Det har været en fornøjelse at spille de seks kampe i Malmø med fantastisk stemning, ligegyldigt om vi spillede mod Belgien, USA eller Egypten eller Kroatien. Det var på sin plads at få sagt tak for denne her gang,« lød det fra den danske stjerne.

Nu går turen videre til Stockholm, hvor Ungarn i første omgang venter i kvartfinalen. Det betyder et farvel til 'hjemmebanen' i Malmø, men her havde Niklas Landin en opfordring klar.

»Jeg sagde jo også, de bare kunne tage med videre, så det satser vi på,« sagde han med et grin.