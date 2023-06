Vitaminpiller har længe været til debat.

Flere eksperter har stillet spørgsmålstegn ved, om det overhovedet gør nogen forskel at supplere sin kost med vitamintilskud, hvis man i øvrigt spiser varieret.

Nu tyder ny forskning dog på, at der kan være en klar fordel ved at spise en vitaminpille om dagen.

I et nyt studie udgivet i American Journal of Clinical Nutrition og omtalt af Time, fremgår det, at en vitaminpiller kan gøre hukommelsen bedre og måske endda bremse noget af det kognitive forfald, der opstår med alderen.

I forsøget testede forskerne et billigt mærke af vitaminpiller, der er tilgængeligt i de fleste supermarkeder i USA.

3.500 personer over 60 år blev tilfældigt udvalgt til enten at tage en vitaminpille eller en placebo-pille hver dag i en periode på tre år.

Herefter vurderer forskerne deltagernes hjernefunktion et år efter forsøget var begyndt og igen efter to år.

De forsøgsdeltagere, som tog vitaminpiller, var bedre til at huske i tests sammenlignet med de forsøgsdeltagere, der fik placebo.

Forskerne bag studiet mener dog ikke, at resultaterne er så overbevisende, at de bør føre til en generel anbefaling fra sundhedsmyndigheder om at tage vitaminpiller – endnu.

»Betyder resultaterne, at vi bør udvide anbefalingerne for folkesundheden til at omfatte daglige mulitivitaminer? Jeg tror ikke, dataen er der endnu. Vi er nødt til at forstå mere om, hvorfor og hvordan disse vitaminer virker,« siger professor i medicin og en af forfatterne bag studiet Howard Sesso til Time.