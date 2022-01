Beboere i Odense-bydelene Seden, Bullerup og Skibhusene gør klogt i at få hentet nogle sandsække på et af de depoter, der fredag eftermiddag er blevet etableret tre forskellige steder i byen.

Søndag midt på dagen er der nemlig varslet om forhøjet vandstand i hele Odense Fjord på op til 175 centimeter over den normale vandstand. Og for dem, der bor tæt på Odense Fjord betyder det altså, at der er risiko for lokale oversvømmelser.

Særligt beboere i Seden Strandby, på Færgevej, Muslingevej og i lavtliggende områder omkring havnen og kanalen, opfordres til at være ekstra opmærksomme, lyder opfordringen fra Odense Kommune.

Ud over det, så er Beredskab Fyn og Beredskabsstyrelsen i gang med at sikre specialplejecenteret Næsbyhus mod oversvømmelser. For nogle år tilbage måtte flere beboere derfra genhuses på grund af oversvømmelser.

Stormen Malik, som er årsag til alle tiltagene, forventes at ramme Danmark lørdag med vindstød af op til orkanstyrke. På Fyn og de omkringliggende øer ser det ud til at ramme fra lørdag eftermiddag og til og med søndag aften.

De nuværende meldinger er, at der kan forventes forhøjet vandstand i Assens Havn, Svendborg Havn, Odense Fjord, Stige Ø, Faaborg, Bagenkop, Bogense og Kerteminde Havn. Ud over forhøjet vandstand, så ventes der kraftig blæst med vindstød af orkanstyrke.

De fynske kommuner, Fyns Politi og det øvrige beredskab holdt fredag eftermiddag møde om weekendens ventede uvejr. Myndighederne mødes igen lørdag morgen for at drøfte situationen ud fra de nyeste prognoser.

Du kan selv følge med i udvikling og varsler på DMI's hjemmeside.