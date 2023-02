Lyt til artiklen

Adskillige passager er fredag aften fanget i fly i Københavns Lufthavn i Kastrup.

På grund af stormen Otto kan passagerne ikke komme ud.

Kim Westergaard var fløjet fra Stockholm med et Norwegian-fly, og landede i Kastrup cirka 18.45.

Han sad stadig i flyet, da B.T. talte med ham en time senere klokken 19.45.

»Vi har fået at vide, at det er vinden, der afgør, hvornår vi kan få lov at forlade flyet. Så lige nu er vi bare fanget i flyet.«

Det er angiveligt for farligt at bruge landgangsbroerne i stormen.

Kim Westergaard oplyser, at medpassagerne tager det pænt, men at man stadig kan mærke det voldsomme vejr.

»Det var en hård indflyvning. Og selv om vi nu står på jorden, gynger flyet helt vanvittigt.«

Kim Westergaard kan fra sin plads kigge ud på et andet fly, hvor passagerne ligeledes er fanget.

»Kaptajnen har oplyst, at der er flere fly, der er landet, hvor passagerne heller ikke kan komme ud,« fortæller han.

Kim Westergaard havde været på en arbejdsrejse til Sverige. Hans kone sidder nu i lufthavnen og venter på, at han og de øvrige passagerer må forlade flyet.

Svend Erik Sørensen landede i lufthavnen klokken 18.30 med et Finnair-fly fra Helsinki.

Da B.T. talte med ham klokken 20.40, havde passagerene netop fået at vide, at man fortsat ikke vidste, hvornår de kunne få lov at forlade flyet.

»Flypersonalet, jeg har talt med, er rystede. De har aldrig oplevet noget lignende i andre lufthavne,« fortæller Svend Erik Sørensen, der også var godt træt af, at lufthavnen ikke var i stand til at få passagerne ud af flyene.

»Flypersonalet har givet os noget vand. Ellers har vi ikek fået noget,« fortæller han til B.T.



B.T. forsøger at få en kommentar fra Københavns Lufthavn.

