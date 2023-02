Lyt til artiklen

Fredagens storm, der har fået navnet Otto, har skabt trafikale problemer i hele landet.

Og her er flyene altså ikke undtaget – tværtimod.

Til B.T. oplyser pressevagten ved Københavns Lufthavn Lars Lemche at to fly har valgt ikke at lande i den danske hovedstad.

I stedet blev flyene, der kom fra henholdsvis Antalya i Tyrkiet og Wien i Østrig, i stedet omdirigeret til at lande i Berlin.

»Det er piloterne, som bestemmer, om de vil foretage landinger,« fortæller pressevagten.

Københavns Lufthavn har desuden set sig nødsaget til at aflyse 72 ankomster og 68 afgange. Det oplyser lufthavnens pressevagt til TV 2.

En tredjedel af de aflyste fly skyldes strejker i tyske lufthavne, mens resten skyldes stormen.

