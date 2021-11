Glohede sommertemperaturer, der topper omkring 50 graders varme.

Sådan lyder den brandvarme forudsigelse for fremtidens klima i Europa fra det britiske meteorologiske institut Met Office, som britiske Independent har omtalt.

I analysen lyder det, at man i slutningen af dette århundrede kan forvente temperaturer på 50 grader hvert tredje år.

Og det tror chef for Nationalt Center for Klimaforskning, Eigil Kaas, er ganske sandsynligt.

I Danmark når vi trods alt ikke så tårnhøje temperaturer i nær fremtid, men han vil ikke afvise, at vi snart kan nå nye højder i forhold til danske standarder:

»Man må nok forvente, at rekorden herhjemme bliver slået inden længe. Jeg vil ikke afvise, at vi når 40 grader relativt snart. Det er ikke helt umuligt inden for 5-10 år,« siger han til B.T.

I sommer blev den absolutte temperaturrekord på europæisk grund slået, da man på Sicilien oplevede 48,8 grader.

Derfor er det ifølge Eigil Kaas også mærkværdigt, at Danmarks højeste temperatur nogensinde skal findes helt tilbage i 1975, da der ved Holstebro blev målt 36,4 grader den 10. august.

Det skyldes måske, at vi i Danmark er omgivet af hav hele vejen rundt, og det er med til at moderere vores temperaturniveau.

Og selvom vi også vil opleve mere og stærkere varme i Danmark fremover, så peger fremtidens klima på, at vi også vil få store udsving:

»Det ser ud til, at vintervejret bliver mindre variabelt, men at sommervejret bliver mere variabelt. Så nogle somre bliver det måske regnfuldt og køligt, mens andre vil blive meget varme og tørre, som vi så det i 2018.«

I disse dage mødes verdens ledere i forbindelse med klimatopmødet, COP26, i Glasgow. Her er det altoverskyggende tema netop at begrænse den globale opvarmning.