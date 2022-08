Lyt til artiklen

Det er ikke kun bassens brummen i Bøgeskoven, man kan blive forkælet af til årets Smukfest.

Vibrationerne slutter nemlig ikke der. De fortsætter længere 'sydpå.'

I festivalområdet Kysselunden har sexshoppen Sinful nemlig sat tre bænke op, der indeholder vibrationer, som kan 'ruske lidt op i gæsternes festivalfantasier.'

Og en af dem, der glædeligt har taget fornøjelsen til sig er Lone. Hun mener, at bænken er noget, som alle kvinder – og faktisk også mænd – burde eje.

»Det er god massage. Det kan noget. Det vil jeg sige, at det kan. Alle steder,« lyder det fra Lone.

Bænken har fire forskellige niveauer. Og selvom festivalgæsten mener, at højeste niveau kan blive »for meget«, er hun fast besluttet på, at »bænken er en smuk ting at have til Smukfest.«

Og Lone ved, hvad hun taler om, når hun mener, at det ikke kun er kvinder, der kan nyde godt af bænkens glæder.

»Det kilder et vist sted, som jeg helst ikke vil nævne,« siger Lones ven, der sidder overfor hende på bænken.

Festivalgæsten Asbjørn Nielsen – som man også kender som Tyren fra realityprogrammet 'Ex on the Beach' – får også rusket lidt op i sin fantasi ved at sætte sig på Sinful-bænken.

»Jeg er en heteromand, og jeg kan godt mærke, at de vibrationer, den giver her, de gør da, at man lige overvejer en ekstra gang, om man kun er til piger, eller om man måske skulle skifte retning. Det er virkelig godt.«

»Er der tid på, hvor lang tid man må sidde her?« spørger Asbjørn og kigger over på sin veninde, der tydeligvis også er begejstret for Kysselundens legende oplevelse.

»Jeg sidder på en vibrerende bænk, og det er luksus. Det føles kildende og eksotisk i underdelen,« lyder det fra hende.

Du kan selv se alle reaktionerne på Smukfests største vibrator øverst i artiklen.