USAs og NATOs hemmelige planer om bistand til Ukraine i forbindelse en mulig kommende offensiv blev lækket tidligere på ugen, kunne The New York Times berette.

Det er bare ét problem. Dokumenterne var forfalskede af Rusland, fortæller Ukraines efterretningstjeneste til The Kyiv Independent.

»I de seneste årtier har de mest succesrige operationer fra de russiske specialtjenester fundet sted i Photoshop,« siger Andrii Yusov, talsmand for det ukrainske forsvarsministeriums hovedefterretningsdirektorat, fredag.

De angiveligt forfalskede dokumenter blev delt på de sociale medier Telegram og Twitter, og 'lækket' fik flere højtstående amerikanske embedsmænd til at fortælle The New York Times, at det burde føre til en undersøgelse fra Pentagon.

Dokumenterne afslører dog ikke detaljer om, hvordan eller hvornår Ukraine har tænkt sig, at modoffensiven skal ske, og de skulle desuden være over en måned gamle.

Ifølge flere militære analytikere skulle dokumenterne være redigerede, så de undervurderede russiske tab og overvurderede ukrainske tab.

Talsmanden for det ukrainske forsvarsministeriums hovedefterretningsdirektorat formoder, at formålet med forfalskningen er at forstyrre eller bremse vestlige bidrag til Ukraine.

Amerikanske embedsmænd arbejder på at få de falske dokumenter slettet fra de sociale medier, men det har endnu ikke været muligt.