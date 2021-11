En spektakulær sag tog i sidste uge sin begyndelse i retten i Tyskland.

Her er en 66-årig anklaget for at lemlæstet flere ved at udføre ulovlige operationer på deres kønsorganer. En af dem døde kort efter.

Det skriver flere tyske medier. Heriblandt Der Tagesspiegel.

Den 66-årige, der sidder på anklagebænken, forklarede torsdag i retten, at han tilbød flere forskellige seksuelle tjenester på sadomasochistiske hjemmesider.

Det gjorde han for at tjene penge til at afbetale den gæld, som han havde oparbejdet.

Senere begyndte den 66-årige, der egentlig er uddannet elektriker, at udføre såkaldte 'operationer' hjemme på sit køkkenbord.

Mellem juli 2018 og marts 2020 kastrerede eller delvist amputerede den 66-årige kønsdele på otte mænd, forklarede han i retten. Ofrene var i den tro, at den 66-årige var uddannet læge, paramediciner eller var medhjælper på en redningshelikopter.

Manden forklarede også, at alle otte frivilligt havde lagt sig under hans kniv.

Manden, der for sigtet for drab og for at have udført ulovlige operationer, nægter at hans operation var skyld i den ene mands død kort efter.

Det mener anklagemyndigheden dog. Og han er derfor sigtet for drab, efter at han ikke tilkaldte lægehjælp til den mand, der senere døde. LIgesom han også er sigtet for alvorlig og farlig legemsbeskadigelse.

Den døde mands lig fandt politiet tre uger senere i en kasse.

Dommen falder formentlig i slutningen af november, skriver Der Tagesspiegel.