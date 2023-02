Lyt til artiklen

Den tysk-iranske systemkritiker Jamshid Sharmahd er netop blevet dømt til døden i Iran.

Den 67-årige mand var bosat i USA, hvor han havde søgt eksil.

Men da han i 2020 var på visit i Dubai, skulle iranske agenter efter sigende have set sit snit til at kidnappe ham og sætte ham i fængsel i Iran.

Præstestyret anklagede ham for at være leder af en terrorgruppe – og en domstol har netop dømt ham skyldig i »spredning af korruption på Jorden gennem planlægning og ledelse af terroroperationer.«

Han har selv afvist alle anklager, og ifølge BBC har en menneskerettighedsgruppe sagt, at han stod over for en groft uretfærdig retssag baseret på tvungne tilståelser.

B.T. har i forbindelse med en anden dødsdom i Iran spurgt forsker og lektor med speciale i Iran-studier og persisk ved Københavns Universitet Claus Valling Pedersenan, om man kan regne med, at de anklagede rent faktisk har gjort de ting, de bliver dømt for.

»Nej, det kan man overhovedet ikke. Det er det, der er problemet. Retssagerne er så lukkede, de anklagede har ingen forsvarer, og de har generelt ingen form for retssikkerhed. Anklager og dommer kan for eksempel være den samme person,« lød det fra Claus Valling Pedersen.

Det samme har chef for Politik og Dokumentation i Amnesty International Danmark, Martin Lemberg, fortalt til B.T.

Han kalder sagerne en slags 'mock-trials' – falske retssager uden de sædvanelige principper, vi kender fra en retsstat.

»Vi kan også se, at der i flere af sagerne er indikationer på magtmisbrug og coverups fra regimets side. Vi mener, at de her sager er dybt bekymrende,« sagde Martin Lemberg.

Den nylige dødsdom, som Jamshid Sharmahd har modtaget, har udløst stærke reaktioner fra hans hjemland Tyskland.

Tysklands udenrigsminister, Annalena Baerbock, kalder dommen »absolut uacceptabel.«

»Vi opfordrer Iran til at rette op på de disse mangler i appelprocessen, rette dommen i overensstemmelse hermed og afstå fra dødsstraf,« lyder det fra den tyske udenrigsminister.

Amnesty International har fortalt, at Jamshid Sharmahd i to telefonopkald med sin familie sidste år påstod, at han var blevet tortureret og udsat for anden mishandling i fængslet, blandt andet ved at blive holdt i længerevarende isolation.