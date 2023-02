Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tre medlemmer af en højreekstremistisk gruppe er blevet fundet skyldige i at planlægge et angreb mod den franske præsident, Emmanuel Macron.

Angrebet skulle have fundet sted ved en mindeceremoni for ofrene fra Første Verdenkrig, som præsidenten deltog i i november 2018, skriver BBC. Her var planen, at de såkaldte 'Barjols' ville angribe Macron med en kniv.

Mens deres advokater forsøgte at argumentere for, at de blot var »slyngelagtige ekstremister« uden nogen klar plan, mente anklagerne, at gruppen håbede at vælte den franske regering med vold.

Alle tre blev fundet skyldige i at forberede en terrorhandling. 66-årige Jean-Pierre Bouyer blev idømt den længste dom, som lyder på fire års fængsel, heraf et år betinget. To andre blev idømt kortere fængselsstraffe.

Derudover blev en fjerde mand idømt seks måneders betinget fængsel for besiddelse af våben, mens ni andre medlemmer af gruppen gik fri.

Barjols-gruppen var også mistænkt for at planlægge angreb mod moskeer og migranter, og under retssagen kom racistiske onlinesamtaler, hvor de diskuterede migration, deres frygt for borgerkrig og deres had til Emmanuel Macron, frem.

Gruppen blev dannet i 2017 efter jihadistiske angreb i Frankrig, herunder på Charlie Hebdo-magasinet og Bataclan-koncertsalen i Paris i 2015.