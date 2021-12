En 25-årig portugisisk mand gik i mange år rundt med store lysebrune mærker på ryggen uden at rynke på næsen.

Men for få år siden begyndte han at bemærke symptomer, som sjældent rammer en 25-årig.

Han fik besvær med at gå og tale.

Senere hen fulgte rystelser og inkontinens.

Til sidst besluttede han sig for at gå til lægen, og efter et længere forløb med scanninger og blodteste viste det sig, at han var ramt af to sjældne sygdomme på samme tid, lyder det i det anerkendte medicinske tidsskrift The Cureus Journal of Medical Science.

De lysebrune pletter er i de fleste tilfælde harmløse.

Det kan dog også eksempelvis være et tegn på det sjældne syndrom McCune-Albright, der netop kendetegnes ved gangsbesvær og tidlig overgang til pubertet.

I den portugisiske mands tilfælde var der dog tale om hele to sygdomme: Både NF1 og multipel sclerose.

NF1, hvis fulde navn er neurofibromatose type 1, er en arvelig sygdom, der er karakteriseret ved hudforandringer i form af café latte-farvede pletter og små knuder, samt en tendens til svulster.

Den portugisiske patient var blevet opereret for godartede svulster to gange før, viste hans lægejournaler.

Multipel sclerose er en kronisk sygdom, der angriber centralnervesystemet.

Begge sygdomme er relativt sjældne og uhelbredelige. Ifølge Sundhed.dk lider under 2.000 i Danmark af sygdommen NF1 og cirka 16.500 har multipel sclerose.

»Efter hvad vi ved, er det første gang, vi ser en portugisisk patient med både NF1 og MS,« lyder det fra flere læger fra Hospital de Braga i tidsskriftet.

Derfor lyder der nu en opfordring fra lægerne om at være særligt opmærksomme på patienter, der har lignende symptomer.