Et massivt tørkeudsultet vandreservoir.

Det er, hvad der lige nu finder sted mange steder i USA.

Blandt andet Colorado-floden er blevet så udtømt, at Las Vegas nu pumper vand dybere fra Lake Mead, hvor andre stater ikke har adgang.

Southern Nevada Water Authority meddelte i denne uge, at deres pumpestation fortsat er i drift, men er på et meget lavt søniveau, og herefter udgav de billeder af det øverste vandindtag, der for første gang er synligt på grund af faldende vandstand.

Her kan man se, hvor meget vandstanden er faldet REUTERS/Caitlin Ochs

»Selvom dette understreger alvoren af ​​tørkeforholdene, har vi forberedt os på dette i mere end et årti,« sagde Bronson Mack, talsmand for vandmyndighederne ifølge AP.

»Vi kan dog fortsat bevare adgangen til vores primære vandforsyning i Lake Mead, selvom vandstanden fortsætter med at falde på grund af igangværende tørke og klimaforandringer,« sagde han yderligere.

Overfladeniveauet af et andet massivt Colorado River-reservoir, Lake Powell, dykkede under en kritisk tærskel i marts – hvilket giver anledning til bekymring om, hvorvidt Glen Canyon Dam kan fortsætte med at generere strøm til omkring 5 millioner kunder i det vestlige USA.

Lake Mead og Lake Powell er de største menneskeskabte reservoirer i USA, og er en del af et system, der leverer vand til mere end 40 millioner mennesker, stammer, landbrug og industri i Arizona, Californien, Colorado, Nevada, New Mexico, Utah, Wyoming og over den sydlige grænse i Mexico.