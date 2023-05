Den russiske forfatter og kendte Putin-tilhænger Zakhar Prilepin er angiveligt blevet såret af en bilbombe.

Det skriver det statsejede russiske nyhedsbureau Tass.

Bomben skulle have været placeret under forfatterens bil af ukendte personer i byen Nizhny Novgorod.

Zakhar Prilepin overlevede og er ved bevidsthed, men blev såret, skriver Tass.

Prilepin er tidligere redaktør for den uafhængige russiske avis Novaja Gazeta, og han har de senere år støttet Vladimir Putin åbent.

Talsmand for det russiske udenrigsministerium Maria Zakharova har på Telegram givet USA og Storbritannien skylden for angrebet, men har ikke fremlagt nogle beviser for sin påstand, skriver Reuters.

Hun skriver også:

»Vi beder for Zakhar.«

To førende russiske propagandister, der er støtter krigen i Ukraine, er ifølge Reuters blevet dræbt i bombeangreb, siden Rusland invaderede Ukraine i februar sidste år.