Rettidig omhu – eller måske bare omhu – er ikke noget det republikanske kongresmedlem Thomas Massie går langt for at udvise.

I hvert fald har han fået tusindvis af amerikanere på nakken, efter han har delt et noget anderledes julefoto af ham selv og familien. Det skriver flere medier, heriblandt Sky News.

På billedet er Massie og de andre familiemedlemmer placeret foran et veldekoreret juletræ. Massie selv sidder komfortabelt i en mørk chesterfieldsofa sammen med, hvad der kunne være hans datter i midten og hans kone ude til højre. Bag sofaen står fire personer – tre mænd og en kvinde. Alle smiler.

Og nå ja, så har de alle sammen meget store skydevåben i hænderne.

Og det er detaljen med de voldsomme håndvåben, der har fået folk til at rase over den republikanske politiker, som de mener er dybt upassende. Mange alene af den grund, at våben bare ikke er noget, man poserer med, imens andre – klart størsteparten – finder det dybt uansvarligt, dybt forkasteligt og decideret afskyeligt, at Massie deler sit billede blot fire dage efter, at USA blev ramt af endnu et dødeligt skoleskyderi.

Det fandt sted tirsdag på Oxford High School i Michigan, da en blot 15-årig dreng dræbte fire teenagere.

En af de kommentarer til Massies billede, der har fået mest opmærksomhed, kommer fra Fred Guttenberg.

Til Massies julefoto har han delt sit eget billede med den ærlige tekst:

»Nu, når vi er i gang med at dele familiebilleder, har du her mine. Det ene er det sidste billede, jeg nogensinde tog af Jamie, det andet viser, hvor hun ligger begravet som følge af Parkland school shooting.«

.@RepThomasMassie, since we are sharing family photos, here are mine. One is the last photo that I ever took of Jaime, the other is where she is buried because of the Parkland school shooting.



The Michigan school shooter and his family used to take photos like yours as well. pic.twitter.com/MsQWneJXAp — Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) December 4, 2021

Fred Guttenberg refererer til, at hans datter Jamie var et af de i alt 17 dødsofre i Stoneman Douglas High School-skyderi i Parkland i 2018.

Her gik den 19-årige og tidligere elev Nikolas Cruz amok og skød vildt omkring sig med en semiautomatisk riffel. Ud over de 17 døde, skød og sårede Crux 17 andre.

Fred Guttenberg har siden datterens død viet sit liv til – ifølge ham selv – at redde andres liv ved at kæmpe for våbensikkerhed i USA.