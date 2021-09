Der er noget nærmest spøgelsesagtigt over billedet:

To hvide skikkelser står overfor hinanden på Poynders Court i det sydlige London, og det utydelige sort-hvide foto oser af uhygge.

Når man så samtidig ved, hvad der rent faktisk foregår på det, begynder de små hår i nakken at rejse sig.

Det er nemlig i netop dette øjeblik, at den 33-årige Sarah Everard bliver stoppet af politibetjenten Wayne Couzens og kidnappet.

Her møder Sarah Everard sin drabsmand. Billedet er filmet fra et dashkamera på en parkeret bil. Foto: Metropolitan Police Vis mere Her møder Sarah Everard sin drabsmand. Billedet er filmet fra et dashkamera på en parkeret bil. Foto: Metropolitan Police

Vi er tilbage under coronanedlukningen i marts, hvor London ligesom store dele af resten af verden er lukket ned på grund restriktioner.

Derfor har politimanden heller ikke de store problemer med at tilbageholde den unge kvinde med en falsk anholdelse under dække af, at hun har forbrudt sig mod en af de mange restriktioner.

Han får hende ind i bilen og kører mod et fjerntliggende landområde nordvest for Dover i det sydøstlige England.

Her voldtager han hende, inden han lægger et bælte om hendes hals og kvæler hende. Til sidst hælder han benzin på liget og sætter ild til.

Sagen om Sarah Everard gav genlyd langt uden for Storbritanniens grænser og satte gang i en voldsom debat om kvinders sikkerhed i det offentlige rum.

I denne uge er politimanden for retten, og i den forbindelse har Metropolitan Police offentliggjort nye overvågningsbilleder fra sagen.

Det grynede billede, der viser Sarahs møde med sin drabsmand, er filmet af et dashkamera på en forbikørende bil. Det er gengivet i flere britiske medier. Blandt dem The Times.

Under retssagen er det kommet frem, at han fingerede en falsk anholdelse og på den måde uden problemer kunne bortføre hende.

Sarah Everard blev kidnappet, voldtaget og til sidst myrdet af en politimand. I denne uge kører retsagen mod hendes morder. Foto: - Vis mere Sarah Everard blev kidnappet, voldtaget og til sidst myrdet af en politimand. I denne uge kører retsagen mod hendes morder. Foto: -

Avisen The Mirror bringer også overvågningsbilleder fra forskellige butikker, som viser, hvordan Wayne Couzens i ugerne før drabet forberedte sig på forbrydelsen ved at leje en bil, tanke benzin og købe forskellige remedier, som han anvendte i forbindelse med drabet.

Den 3. marts var planen klar, og han kørte rundt på må og få i Londons gader på udkig efter en kvinde. Den 33-årige marketingschef blev hans helt tilfældige offer.

På retssagens første dag onsdag beskrev hendes søster og forældre i retten, hvilket mareridt de gennemgik i de skæbnesvangre dage i marts. Først uvisheden over, at hun var forsvundet. Dernæst chokket over dødsfaldet og endelig sorgen over, at de ikke kunne sige et ordentligt farvel, fordi gerningsmanden havde brændt hendes lig.

Det skriver The Guardian.

Den 48-årig Wayne Couzens har indrømmet mordet på Sarah Everard. Foto: - Vis mere Den 48-årig Wayne Couzens har indrømmet mordet på Sarah Everard. Foto: -

»Sarah er væk, og mit hjerte er knust. Hun var min dyrebare lille pige, vores yngste barn,« sagde hendes mor, Susan Everard, i retten.

»I hendes sidste timer stod hun over for brutalitet og terror. Alene med en, der havde til hensigt at skade hende. Tanken om det er uudholdelig. Jeg bliver hjemsøgt af rædsel.«

Søsteren Katie Everard sagde grædende i retten, at ingen straf i hendes øjne vil være hård nok for den forbrydelse, Wayne Couzens har begået.

Hun bad sin søsters drabsmand se hende i øjnene og sagde direkte til ham:

»Det afskyer mig, at du var den sidste person, der rørte ved hendes perfekte krop og krænkede hende på den måde, du gjorde. Den sidste person, der så hende i live og talte med hende. Hvor må hun have været bange. Hun tilbragte ikke sine sidste øjeblikke med sine kære, men med i rædsel at kæmpe for sit liv.«

Wayne Couzens blev 30. september idømt livstid i fængslet for drabet på 33-årige Sarah Everard.

I forbindelse med domsafsigelsen udtalte dommeren blandt andet, at mordet var 'rystende' og 'tragisk'.

Til grund for livstidsdommen sagde dommeren også, at han anså, at der var en del af planlægning i mordet, der rystede England.