Formuen er enorm. Det samme er listen over overskrifter, som den norske hotelmilliardær, Petter Stordalen, har trukket til sig.

Og nu kan den norske hotelkonge tilføje endnu en overskrift på listen. Men modsat så mange gange før, så har den intet med hans formue eller hoteller at gøre.

Det handler derimod om et krav som Petter Stordalen, havde forud for et tv-interview.

Et krav, der var så vildt, at Frederik Skavlan, der var vært på programmet, valgte at aflyse det ellers planlagte tv-interview, skriver både norske medier som Dagbladet og svenske medier som Aftonbladet.

For ganske nyligt takkede norske Frederik Skavlan af efter 13 år af som vært på et af nordens største talkshow-programmer, 'Skavlan'. Et program, der både løb over skærmen i Norge og i Sverige og senere hoppede også Danmark med på vognen, hvor programmet blev sendt på DR2.

Alverdens programmer med kendte gæster som Nicole Kidman, Bill Clinton og Rihanna til Ghita Nørby, Susanne Bier og Mads Mikkelsen har gennem årene taget plads i den varme stol.

En af gangene skulle Petter Stordalen også have taget plads i stolen – et interview, der i sidste øjeblik blev aflyst, da Petter Stordalen krævede at være den første gæst i programmet, ifølge Frederik Skavlan fordi, Stordalen mente, at den vigtigste gæst altid kom først.

»Jeg ville ikke have, at han skulle styre mit program. Det var en principsag. Man skal ikke komme her og tro, at man kan styre mit program,« har den garvede tv-vært udtalt til Aftonbladet.

Petter Stordalen er heller ikke helt ukendt hjemme i Danmark. Han ejer blandt andet hotellet 'Villa Copgenhagen', der ligger i hjertet af København i den gamle Centralpostbygning på Tietgensgade.

Et hotel, der efter fire års renovering og ombygning til en samlet pris på over 1,5 milliarder kroner, stod klar i sommer.

Det kan du læse mere om her.