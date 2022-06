Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ifølge norsk politi var det to mænd i 50'erne og 60'erne, som blev dræbt natten til lørdag.

Det skriver det norske dagblad VG.

Mændene blev skudt i et masseskyderi, der var rettet mod to barer i Oslo.

21 blev såret og ti af dem alvorligt.

Politiet arbejder fortsat på at klarlægge omfanget af skaderne hos de sårede, fremgår det af pressemeddelelsen.

Den norske efterretningstjeneste PST betragter skyderiet som en ekstrem islamistisk terrorhandling, og lørdag eftermiddag blev der frigivet flere oplysninger om den mistænkte gerningsmand.

Der er ifølge VG tale om en 42-årig mand, som tidligere er dømt for grov vold og opbevaring af narkotika.

Han har også været sigtet for drabsforsøg.

Politiet sikrer området efter skyderiet natten til lørdag. (Photo by Javad PARSA / NTB / AFP) / Norway OUT Foto: JAVAD PARSA Vis mere Politiet sikrer området efter skyderiet natten til lørdag. (Photo by Javad PARSA / NTB / AFP) / Norway OUT Foto: JAVAD PARSA

»Gerningspersonen har en lang historik med vold og trusler,« udtalte fungerende PST-chef Roger Berg på en pressekonference lørdag, der også gjorde det klart, at manden var kendt af politiet for at have radikale holdninger.

Roger Berg siger til PST, at det er IS, som den formodede drabsmand har sympatiseret med.

Den anholdte kommer oprindeligt fra Iran, men flygtede som barn til Norge med sine forældre, og han er i dag norsk statsborger og bosat i Oslo.

Den norske efterretningstjeneste har på pressemødet også udtalt, at de har afholdt samtaler med den formodede gerningsmand i maj i år. Altså kort før angrebet.

Men ifølge efterretningstjenesten var der ikke noget, som indikerede, at han havde voldelige intentioner.